شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت در بخش صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای ترویج فرهنگ ولایت‌مداری و تجدید میثاق با آقای شهید ایران، دویست و دومین شب از تجمعات شبانه مردمی «میثاق با ولایت» با حضور گسترده اهالی روستای همه‌کسی در بخش صالح‌آباد  استان همدان برگزار شد. دویست و دومین شب از تجمعات مردمی «میثاق با ولایت» با روحیه‌ای معنوی و در فضای خون‌خواهی رهبر شهید ایران، در روستای همه‌کسی بخش صالح‌آباد برگزار گردید. این برنامه که با هدف تجدید عهد با ولایت برگزار شد،
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزایی - همدان

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برگزاری تجمعات مردمی «میثاق با ولایت» در صالح آباد

برگزاری تجمعات مردمی «میثاق با ولایت» در صالح آباد

برگزاری تجمعات مردمی «میثاق با ولایت» در صالح آباد

برگزاری تجمعات مردمی «میثاق با ولایت» در صالح آباد

برگزاری تجمعات مردمی «میثاق با ولایت» در صالح آباد

برگزاری تجمعات مردمی «میثاق با ولایت» در صالح آباد

تجمعات مردمی

برگزاری تجمعات مردمی «میثاق با ولایت» در صالح آباد

برگزاری تجمعات مردمی «میثاق با ولایت» در صالح آباد

برگزاری تجمعات مردمی «میثاق با ولایت» در صالح آباد

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برچسب ها: تجمع ها ، رهبر انقلاب اسلامی ، سوژه خبری
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