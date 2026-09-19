شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت در بخش صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت.

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای ترویج فرهنگ ولایتمداری و تجدید میثاق با آقای شهید ایران، دویست و دومین شب از تجمعات شبانه مردمی «میثاق با ولایت» با حضور گسترده اهالی روستای همهکسی در بخش صالحآباد استان همدان برگزار شد. دویست و دومین شب از تجمعات مردمی «میثاق با ولایت» با روحیهای معنوی و در فضای خونخواهی رهبر شهید ایران، در روستای همهکسی بخش صالحآباد برگزار گردید. این برنامه که با هدف تجدید عهد با ولایت برگزار شد،
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منبع: حسن میرزایی - همدان
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