باشگاه خبرنگاران جوان - آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، گردشگری، شهری و عمرانی ارومیه اظهار کرد: شهرداری ارومیه در راستای تحقق توسعه پایدار شهری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مجموعه‌ای از فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در حوزه‌های مختلف شناسایی و آماده کرده است که در همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری ارومیه با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارائه می شود.

شهردار ارومیه افزود: در این همایش، فرصت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری ارومیه به صورت تخصصی معرفی خواهد شد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند با ظرفیت‌ها، پروژه‌ها، مزیت‌های اقتصادی و زمینه‌های مشارکت در طرح‌های شهری ارومیه آشنا شوند.

وی ادامه داد: از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی، مسئولان کشوری و استانی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی و مجموعه‌های اقتصادی و مالی برای حضور در این رویداد دعوت به عمل خواهد آمد تا زمینه شکل‌گیری همکاری‌های جدید و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای سرمایه‌گذاری فراهم شود.

شهردار ارومیه با تأکید بر اینکه توسعه شهری بدون مشارکت جدی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: برگزاری این همایش فرصتی است تا ظرفیت‌های واقعی ارومیه در عرصه سرمایه‌گذاری معرفی شده و مسیر حضور سرمایه‌گذاران در پروژه‌های اولویت‌دار شهری تسهیل شود.

وی تصریح کرد: شهرداری ارومیه تلاش دارد با ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، کاهش موانع اداری، تسهیل فرآیندهای اجرایی و ارائه بسته‌های جذاب سرمایه‌گذاری، زمینه حضور سرمایه‌گذاران توانمند را فراهم کند.