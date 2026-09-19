باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در حاشیه افتتاح مدرسه ابتدایی ۱۵ کلاسه شهید مهدی هادی در کوی نصر زنجان، با اشاره به سفر مردادماه سال گذشته رئیسجمهور به استان زنجان، گفت: به منظور پیگیری مصوبات سفر سال گذشته به استان زنجان، به این استان سفر کردیم تا میزان اجرای مصوبات این سفر را پیگیری کنیم.
وی افزود: یکی از برنامههای مهم دولت چهاردهم، نهضت مدرسهسازی و عدالت آموزشی است و این مدرسه یکی از مصادیق آن به شمار میرود.
قائمپناه با اشاره به روند ساخت این مدرسه اظهار کرد: عملیات ساخت این مدرسه از سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود و در آن زمان ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، اما اکنون ظرف دو سال و با بودجه ۸۰ میلیارد تومانی، بهطور کامل تکمیل شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور ادامه داد: این مدرسه به نام شهید هادی نامگذاری شده است و افتخار میکنیم که نام شهدا بر مدارس ایران گذاشته میشود.
وی با اشاره به هوشمندسازی این مدرسه گفت: خوشبختانه این مدرسه هوشمندسازی شده و دارای کامپیوتر و تابلوهای هوشمند است. متوسط حضور دانشآموزان در کلاسها بین ۲۲ تا ۳۰ نفر است که تقریباً نزدیک به استاندارد ایران است و تجهیزات مدرسه نیز خوب و مرتب است.
قائمپناه افزود: امیدوارم این اقدامات منجر به دانایی فرزندان این منطقه شود.
وی درباره برنامه دولت برای هوشمندسازی مدارس نیز گفت: برنامه دولت برای هوشمندسازی مدارس بهطور مرتب در حال اجراست و میزان هوشمندسازی مدارس نیز بهروز در حال افزایش است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به مشارکتهای اجتماعی و کمک مردم خاطرنشان کرد: با مشارکتهای اجتماعی و کمک خود مردم، ۱۱ هزار کلاس هوشمندسازی شده است.
منبع: وزارت آموزش و پرورش