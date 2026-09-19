باشگاه خبرنگاران جوان؛ دلآرا ودودی - مریم اسمیخانی، کارگردان و داور بخش ملی و «برای وطن» پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰، با اشاره به جایگاه فیلم کوتاه در مسیر فعالیت فیلمسازان جوان گفت: «فیلم کوتاه به خودی خود دارای هویت مستقلی است و سالهاست فیلمسازانی هستند که صرفاً در حوزه فیلم کوتاه فعالیت میکنند و حتی وارد سینمای بلند نمیشوند، اما همچنان فیلمساز حرفهای محسوب میشوند.»
اسمیخانی درباره نقش فیلم کوتاه در مسیر ورود فیلمسازان جوان به سینمای حرفهای اظهار کرد: «برای کسانی که قصد دارند وارد سینمای بلند شوند، ساخت فیلم کوتاه میتواند کارکرد تجربی داشته باشد. فیلم کوتاه به دلیل اینکه کمتر سرمایهمحور و کمتر درگیر مناسبات صنعتی است، همچنان فضای بیشتری برای تجربهگرایی در اختیار فیلمساز قرار میدهد؛ هرچند هزینه ساخت فیلم کوتاه نیز بهمرور افزایش پیدا کرده و به هزینههای تولید سینمای حرفهای نزدیک شده است.»
وی درباره تفاوت فیلم ۱۰۰ ثانیهای با دیگر قالبهای فیلم کوتاه و مهارتی که این قالب در فیلمساز تقویت میکند، بیان کرد: «مهمترین مهارتی که فیلم ۱۰۰ ثانیهای تقویت میکند، ایدهپردازی است. این قالب ذهن فیلمساز را تربیت میکند تا بتواند ایدهها را پرورش دهد و آنها را در یک زمان محدود به نتیجه برساند.»
این کارگردان درباره نکاتی که فیلمسازان هنگام ساخت یک فیلم ۱۰۰ ثانیهای باید مورد توجه قرار دهند، گفت: «در فیلمهای کوتاه، به دلیل محدودیت زمانی، باید تا حد امکان از المانهایی که در صحنه وجود دارد و از جزئیات برای تعریف قصه استفاده کرد؛ چرا که زمان زیادی برای پرداختن به اجزای مختلف داستان در اختیار نداریم.»
اسمیخانی ادامه داد: «به همین دلیل طراحی صحنه میتواند اهمیت زیادی پیدا کند و حتی در چند ثانیه، اطلاعات و جزئیات زیادی به مخاطب بدهد. البته این موضوع فقط به طراحی صحنه محدود نمیشود و موسیقی و سایر عناصری که میتوانند به اثر جزئیات اضافه کنند نیز در یک فیلم کوتاه اهمیت دارند.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره آینده فیلم کوتاه با توجه به تغییر فضای رسانهای و شکل تماشای فیلم، اظهار کرد: «سینما جایگاه خودش را داشته و همچنان خواهد داشت. به نظر من هیچ ویدیوی کوتاهی نمیتواند جایگزین یک قصه سینمایی شود که دو یا سه ساعت زمان میبرد تا روایت شود؛ قصهگویی در سینما کاملاً متفاوت است و جایگاه دیگری دارد.»
این کارگردان افزود: «فضای مجازی و پلتفرمهایی مانند اینستاگرام در حال انجام کار دیگری هستند و ویدیوهای کوتاه جای برخی قالبهای دیگر را گرفتهاند، اما به نظر من هیچ چیزی نمیتواند جای سینما را بگیرد. فیلم کوتاه میتواند در فضای مجازی نیز محل ارائه داشته باشد و با توجه به تغییر سلیقه مخاطب، امکان عرضه آن در این فضا وجود دارد، اما همچنان مخاطب سینما، مخاطب سینما خواهد بود و مخاطب فیلم کوتاه نیز مخاطب فیلم کوتاه خواهد بود.»
اسمیخانی درباره نقش جشنوارههایی مانند جشنواره فیلم ۱۰۰ در شناسایی و پرورش نسل جدید فیلمسازان گفت: «این جشنواره در طول سالهایی که وجود داشته، کمک زیادی به فیلمسازان کرده است. جشنواره فیلم ۱۰۰ فضای کمهزینه، کمدردسر و محدودی را برای تجربه فیلمسازی فراهم میکند و کسی که به فیلمسازی علاقهمند باشد، میتواند از این فرصت استفاده کند، فیلم بسازد و خودش را محک بزند.»
وی با اشاره به تجربه حضور خود در جشنواره فیلم ۱۰۰ گفت: «من هم چند سال پیش، فکر میکنم در سال ۱۳۸۹، با فیلم «جایزه» در این جشنواره حضور داشتم و از این تجربه استفاده کردم.»
این کارگردان در توصیه به جوانانی که مسیر فیلمسازی را آغاز کردهاند، گفت: «توصیه من این است که در هر کاری استمرار داشته باشند، خسته نشوند و بعد از شکستها دوباره بلند شوند و مسیرشان را ادامه دهند.»
پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ به دبیری محدثه پیرهادی، از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه در حوزه هنری برگزار شد و شامگاه ۲۷ شهریورماه با برگزاری مراسم اختتامیه در تالار اندیشه حوزه هنری به کار خود پایان داد.