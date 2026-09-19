باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا خانمحمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در نشست ستاد ملی نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی، با اشاره به در پیش بودن مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت آمادگی کامل برای بازگشایی باشکوه مدارس تأکید کرد.
وی با یادآوری جلوههای ایثار، شجاعت، ایمان و استقامت ملت ایران در مقاطع مختلف از ابتدای انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و دیگر صحنههای دشوار کشور، اظهار داشت:رمز موفقیت در عبور از سختیها، تکیه بر ایمان به خدا، وحدت، همدلی و اتکا به ظرفیت مردم بوده است و امروز نیز در مسیر مدرسهسازی و خدمت به آیندهسازان کشور، همین روحیه جهادی، اخلاص و کار برای رضای الهی راهگشاست.
معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه فعالیت در عرصه مدرسهسازی، کاری خیرخواهانه، ماندگار و مبتنی بر اخلاص است، افزود:اگر هدف، خدمت خالصانه به مردم و دانشآموزان باشد، یقیناً عنایت الهی نیز همراه خواهد بود و مسیر به نتیجه خواهد رسید.
خانمحمدی با اشاره به روزهای پایانی منتهی به بازگشایی مدارس، خواستار افزایش دقت، تلاش و پیگیری مستمر برای به ثمر نشستن زحمات یکساله مجموعه نوسازی مدارس شد و گفت:باید با ایمان، امید و کار مضاعف، مهری باشکوه، منظم و در شأن نظام تعلیم و تربیت رقم بزنیم.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور همچنین با تأکید بر مرور مستمر گزارشهای فنی و اعتباری پروژههای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی، بر رفع سریع مسائل مربوط به انشعابات، نازککاری، دیوار محوطه و سایر جزئیات اجرایی پروژهها تأکید کرد.
وی ثبت دقیق اطلاعات، مستندات و تصاویر پروژهها در سامانههای مربوطه را بسیار مهم دانست و گفت:رصد پروژهها از سوی نهادهای بالادستی از جمله دفتر رئیسجمهور نیز انجام میشود؛ از این رو ضروری است اطلاعات پروژهها با دقت کامل ثبت و بهروز شود.
خانمحمدی با تأکید بر اینکه پروژههای قرارگرفته در فهرست افتتاح باید بهطور کامل تکمیل و تجهیز شده باشند، تصریح کرد:پروژهای که برای افتتاح معرفی میشود باید از تمامی جهات آماده بهرهبرداری باشد و مسائل مربوط به آب، برق، انشعابات و تجهیزات آن بهطور کامل رفع شده باشد.
وی بر ضرورت ارتباط مستقیم و مستمر مدیران کل نوسازی مدارس استانها با مدیران مناطق آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود:لازم است گزارشهای میدانی بهصورت منظم دریافت شود تا هیچ مسئلهای از نگاه مجموعه مدیریتی پنهان نماند.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در بخش دیگری از سخنان خود، بر حلوفصل مسائل مربوط به پروژههای مدارس سنگی با همکاری استانها و هماهنگی با بنیاد علوی تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی موضوع مدارس سنگی شد.
وی با اشاره به تحویل ۶۵۰۰ مورد از این پنلها تاکنون، تصریح کرد:لازم است پیگیریهای لازم برای تأمین و تحویل باقیمانده نیز با جدیت دنبال شود.
خانمحمدی همچنین بر هماهنگی با استانداران، شوراهای آموزش و پرورش و مجامع خیرین مدرسهساز تأکید کرد و گفت:ضروری است زمینه حضور خیرین در آیینهای آغاز سال تحصیلی در مدارس خیرساز فراهم شود؛ حتی اگر آن مدرسه در سالهای گذشته ساخته و به بهرهبرداری رسیده باشد، این حضور میتواند موجب تقویت پیوندهای اجتماعی و قدردانی از نقش ارزشمند خیرین شود.
وی در پایان با تأکید بر تمرکز بر سامانهها، دقت در جزئیات نهایی پروژهها و آمادگی کامل برای بهرهبرداری از طرحها، اظهار امیدواری کرد: انشالله افتتاح متمرکز پروژهها در هفته دوم مهر برنامهریزی شود.
منبع: وزارت آموزش و پرورش