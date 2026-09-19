باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سردار سیدابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در نشست خبری طرح استقبال از مهر ۱۴۰۵ و بازگشایی مدارس با اشاره به افزایش ترددها در مهرماه اظهار کرد: سال گذشته با برنامهریزیهای انجام شده و مشارکت شهروندان، شاهد کاهش ۴ درصدی ترافیک مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ بودیم.
وی افزود: به طور معمول در مهرماه حدود ۳۰ درصد به میزان ترددها افزوده میشود که ۱۸ درصد از سفرهای نیمه دوم سال آموزشی مربوط به این ماه است؛ بنابراین مدیریت ترافیک مهرماه نیازمند برنامهریزی دقیق است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، فعال شدن مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی و همچنین کوتاه شدن زمان روز را از عوامل افزایش ترافیک در مهرماه عنوان کرد و گفت: در این ایام سفرهای بینشهری کاهش پیدا میکند، اما سفرهای کاری و آموزشی افزایش مییابد.
سهم حملونقل عمومی تهران تنها ۲۲ درصد است
موسویپور با اشاره به سهم حملونقل عمومی در سفرهای شهری تهران گفت: بر اساس استانداردهای جهانی، ۵۲ درصد سفرها باید با حملونقل عمومی انجام شود، اما در حال حاضر سهم حملونقل عمومی در تهران حدود ۲۲ درصد است.
وی ادامه داد: با وجود تلاشهای شهرداری تهران، همچنان بخش قابل توجهی از سفرها با خودروهای شخصی انجام میشود و قرار است بهزودی تعدادی وسیله حملونقل عمومی خریداری شود.
انتقاد پلیس از اجرا نشدن صحیح آییننامه سرویس مدارس
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با انتقاد از وضعیت اجرای آییننامه سرویس مدارس اظهار کرد: سرویس مدارس هر سال یکی از دغدغههای پلیس راهور است و متأسفانه تاکنون این آییننامه به شکل مطلوب اجرا نشده است.
موسویپور افزود: اگر امور مربوط به سرویس مدارس و ثبتنامها پیش از آغاز مهرماه انجام شود، میزان ترافیک کاهش پیدا میکند؛ چراکه در روزهای ابتدایی مهر، توقف والدین مقابل مدارس موجب ایجاد گرههای ترافیکی میشود.
وی تأکید کرد: پلیس راهور انتقاد جدی نسبت به روند اجرای طرح سرویس مدارس دارد، چراکه بخشی از ترافیک مهرماه ناشی از همین موضوع است.
مناطق پرترافیک تهران در روزهای ابتدایی مهر
موسویپور مناطق ۳، ۱۰، ۶ و ۱۴ را از جمله مناطق دارای بیشترین ازدحام ترافیکی در روزهای ابتدایی مهرماه اعلام کرد.
وی گفت: در تهران ۴ هزار و ۴۹۰ مدرسه فعالیت دارند که ۲۶۰ مدرسه در بزرگراهها و راههای اصلی و ۳۵۰ مدرسه نیز در نقاط مهم پایتخت قرار گرفتهاند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: ۸۱۳ مدرسه که نیازمند خطکشی و مناسبسازی بودند شناسایی شدهاند و اقدامات ایمنسازی آنها در حال انجام است. همچنین برای ۲۰ مدرسه که نیاز به پهلوگاه داشتند، این طرح اجرا شده است.
آمادهباش ۱۰۰ درصدی پلیس از ۳۱ شهریور تا ۱۵ مهر
وی با اشاره به تشکیل کمیته مدیریت ترافیک از اوایل مردادماه گفت: آمادگی پیشگیرانه، اقدام هدفمند و هماهنگ و مشارکت شهروندان از اهداف طرح امسال است.
موسویپور ادامه داد: پلیس راهور از ۳۱ شهریور تا ۱۵ مهر در آمادهباش ۱۰۰ درصدی قرار دارد و در مقابل ۲۶۰ مدرسه مهم واقع در بزرگراهها، ۳۵۰ مدرسه مهم دیگر، ۸۷ گلوگاه اصلی و همچنین معابر و میادین اصلی حضور خواهد داشت.
محدودیتهای ترافیکی هفته اول مهر اعلام شد
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره محدودیتهای ترافیکی هفته اول مهرماه گفت: از اول تا هشتم مهرماه توقف عملیاتهای عمرانی در سطح شهر تصویب شده است.
وی افزود: کامیونها و خودروهای باربری از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح اجازه تردد نخواهند داشت. همچنین امکان استفاده از یک روز مرخصی یا دورکاری برای کارکنان در این ایام پیشبینی شده است.
موسویپور ادامه داد: فعالیت نمایشگاه بینالمللی تهران در این بازه محدود خواهد شد و استفاده از ۲۰ روز تسهیلات رایگان طرحهای ترافیکی و آلودگی هوا نیز در این ایام امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به برنامه حملونقل عمومی در روزهای ابتدایی مهر گفت: فعالیت ناوگان حملونقل عمومی از ساعت ۴:۳۰ صبح آغاز خواهد شد.
استقرار ۶۲ جرثقیل سنگین در معابر تهران
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از استقرار ۷ دستگاه جرثقیل سنگین در بزرگراهها و ۵۵ دستگاه جرثقیل سنگین در معابر اصلی تهران خبر داد و گفت: این جرثقیلها برای جابهجایی سریع خودروها و اتوبوسهای دچار نقص و جلوگیری از ایجاد گرههای ترافیکی مستقر میشوند.
وی افزود: اجرای طرح همیار پلیس و پلیس مدارس، آموزش دانشآموزان از طریق برنامه شاد و توزیع کلاه، تابلو و جلیقه نیز در دستور کار قرار دارد.
حضور پلیس زن مقابل مدارس ابتدایی
موسویپور از حضور افسران زن پلیس راهور مقابل تعدادی از مدارس ابتدایی خبر داد و گفت: این مأموران با جلیقههای ویژه در مقابل مدارس حضور پیدا کرده و دانشآموزان را راهنمایی خواهند کرد.
وی با اشاره به نقش خودروهای شخصی در افزایش ترافیک مهرماه اظهار کرد: بیشترین ترافیک مربوط به خودروهای شخصی است و اگر ورود این خودروها به معابر مدیریت شود، طول صفهای ترافیکی نیز کاهش خواهد یافت.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین بر ضرورت ایجاد پارکسوار در ورودیهای تهران تأکید کرد و گفت: تهران ۱۴ ورودی دارد که همه آنها باید مجهز به پارکسوار باشند، اما در حال حاضر تنها پارکسوار حرم مطهر وضعیت مناسبی دارد.
تأکید پلیس بر آموزش قوانین ترافیکی به دانشآموزان
موسویپور با تأکید بر ضرورت آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به دانشآموزان و دانشجویان گفت: از مسئولان آموزش و پرورش درخواست داریم آموزشهای ترافیکی را در مدارس جدی بگیرند؛ چراکه این موضوع در فرهنگسازی ترافیکی اهمیت زیادی دارد.
وی همچنین از والدین خواست از توقفهای مورب، دوبله و سوبله و سد معبر مقابل مدارس خودداری کنند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در صورت وقوع تصادف خسارتی، رانندگان ابتدا از صحنه تصادف عکس بگیرند و سپس خودروها را به سرعت جابهجا کنند تا از ایجاد گره ترافیکی جلوگیری شود.
موسویپور درباره فعالیت برخی آموزشگاهها در ساعات عصر، غروب و شب نیز اظهار کرد: برخی آموزشگاهها در این ساعات همچنان فعال هستند که پلیس از فعالیت آنها اطلاع ندارد، اما افزایش ترافیک در بزرگراهها نشان میدهد این مراکز باید برای فعالیت خود با پلیس راهور هماهنگ باشند.
وی در پاسخ به سوالی درباره شناور شدن ساعت کاری کارکنان در هفته اول مهرماه گفت: تصمیمگیری در این زمینه بر عهده استانداری است، اما قرار است از اول تا هشتم مهرماه امکان استفاده از یک روز مرخصی یا دورکاری برای کارکنان فراهم شود.