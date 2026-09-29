معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: دستورالعمل واردات گندم برای صنف و صنعت صادر شد و ثبت سفارش توسط تجار و کارخانجات انجام می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر فتحی معاون امور برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه، برنامه های تامین کالاهای اساسی از مبادی مختلف داشتیم و تاکنون با تعدد مبادی واردات، نه تنها مشکلی در تامین کالا نداشتیم، بلکه مازاد بر نیاز کشور وارد شده است.

به گفته وی، برنامه ای برای واردات کالا در نیمه دوم سال تهیه کردیم‌که براین اساس مشکل خاصی در تامین امنیت غذایی نداریم.

فتحی ادامه داد: نوسانات قیمت کالا ارتباطی به تامین ندارد و تنها ناشی از تغییرات مولفه های تشکیل قیمت همچون افزایش قیمت جهانی نهاده های تولید است که در نهایت کالاهای نهایی متاثر از کالای اولیه، اثر خود را بر کالای نهایی می گذارد و بخشی از نوسانات مربوط به اصلاحات ارزی است که با تغییر نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۶۰ هزار تومان، دولت پیش بینی های لازم در قالب کالابرگ داده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی با اشاره به برنامه دولت برای واردات گندم تصریح کرد: دستورالعمل واردات گندم برای صنف و صنعت صادر شد و ثبت سفارش توسط تجار و کارخانجات انجام می شود و بخشی از واردات مربوط به صادرات مجدد است که پس از واردات گندم و تبدیل به آرد مجدد صادر شود که این امر در بکارگیری حداکثر ظرفیت کارخانه ها موثر است. همچنین واردات گندم برای واحدهای خبازی توسط دولت بازرگانی دولتی انجام می شود.