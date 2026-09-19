باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ سرهنگ تقی نجمی جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی، امروز در جمع اصحاب رسانه ضمن تبیین ابعاد برنامههای هفته دفاع مقدس سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس امسال با هدف ترویج فرهنگ مقاومت، وحدت ملی و تجلیل از ایثارگران، با شعار محوری «لبیک یا خامنهای» در سراسر استان اجرا خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه دفاع مقدس متعلق به آحاد ملت ایران و نماد وحدت اقوام و اقشار مختلف است؛ گفت: تلاش بر این است که برنامهها با رویکردی تبیینی برگزار شود تا ضمن گرامیداشت یاد شهدا، پیام امید، خودباوری و استکبارستیزی به نسل امروز منتقل شود.
جانشین سپاه شهدای آذربایجانغربی به برخی ابتکارات اجرایی اشاره کرد و افزود: پویش سراسری «به پای ایران، هر ایرانی یک پرچم» با مشارکت گسترده دانشآموزان و جوانان در تجمعات و محیطهای آموزشی اجرا خواهد شد. همچنین همزمان با بازگشایی مدارس، زنگ میدان و زنگ ایثار و مقاومت در سراسر استان نواخته میشود.
وی تصریح کرد: از دیگر برنامههای اولویتدار اعزام گروههای جهادی پزشکی، فرهنگی و آموزشی به مناطق محروم و توزیع اقلام آموزشی در میان دانشآموزان کمبضاعت است. همچنین برگزاری ۲۳۰۰ یادواره شهرستانی، محلهای و پایگاهی، برپایی میز خدمت در تجمعات شبانه برای رسیدگی به مشکلات مردم، اجرای برنامههای روایتگری شبهای جبهه، برگزاری اردوی راهیان نور شمالغرب کشور و بازآفرینی عملیاتهای دفاع مقدس از جمله برنامههای شاخص امسال خواهد بود.
سرهنگ نجمی در پایان خاطرنشان کرد: این برنامهها با مشارکت گسترده اقشار مختلف، فرماندهان، پیشکسوتان و نخبگان علمی به عنوان روایان ایثار و مقاومت اجرا میشود تا حقیقت پیروزیهای دفاع مقدس بیش از پیش برای نسل جوان تبیین گردد.