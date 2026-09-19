رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری خرم‌آباد از پیشرفت ۹۰ درصدی فرآیند هوشمندسازی ثبت‌نام سرویس مدارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری خرم‌آباد، با اشاره به آخرین وضعیت ساماندهی سرویس مدارس اظهار کرد: امسال فرآیند هوشمندسازی سرویس مدارس در دستور کار قرار گرفته و تاکنون حدود ۹۰ درصد برنامه‌های مربوط به هوشمندسازی و ثبت‌نام سرویس‌ها انجام شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح، ایجاد نظم و شفافیت بیشتر در فرآیند ثبت‌نام، ساماندهی و نظارت بر سرویس مدارس است و تلاش می‌شود با تکمیل زیرساخت‌های هوشمند، خدمات مربوط به جابه‌جایی دانش‌آموزان با کیفیت و نظارت بیشتری انجام شود.

رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری خرم‌آباد با اشاره به قابلیت‌های سامانه «دستیار سپند» گفت: استفاده از این سامانه مزیت‌های مختلفی برای خانواده‌ها و رانندگان دارد که یکی از مهم‌ترین آنها امکان مشاهده موقعیت جغرافیایی سرویس است.

ارمغان ادامه داد: با استفاده از قابلیت موقعیت‌یابی سامانه، خانواده‌ها و رانندگان می‌توانند از وضعیت مکانی سرویس مطلع شوند که این موضوع می‌تواند در افزایش اطمینان خانواده‌ها و مدیریت بهتر سرویس مدارس مؤثر باشد.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت بر عملکرد سرویس‌های مدارس بیان کرد: سه اکیپ گشت و بازرسی برای نظارت بر عملکرد سرویس‌های مدارس در سطح شهر فعال هستند و نحوه فعالیت سرویس‌ها و همچنین نرخ‌های تعیین‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری خرم‌آباد خاطرنشان کرد: نظارت بر رعایت ضوابط و نرخ‌های مصوب از جمله مواردی است که توسط اکیپ‌های بازرسی دنبال می‌شود و در صورت مشاهده موارد مغایر با مقررات، موضوع از طریق مراجع مربوط پیگیری خواهد شد.

ارمغان در ادامه با اشاره به روند اجرای طرح هوشمندسازی سرویس مدارس گفت: هوشمندسازی سرویس مدارس امسال انجام خواهد شد و با تکمیل مراحل باقی‌مانده، فرآیند ثبت‌نام و ساماندهی سرویس‌ها در بستر هوشمند با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد اجرای کامل این طرح بتواند ضمن تسهیل فرآیند ثبت‌نام برای خانواده‌ها و رانندگان، زمینه افزایش نظارت، شفافیت و مدیریت بهتر سرویس‌های مدارس در خرم‌آباد را فراهم کند.

برچسب ها: مدارس ، لرستان
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