باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲۸ شهریور شاخص کل بورس با ریزش ۱۰۸ هزار و ۸۸۸ واحد در سطح ۷ میلیون و ۴۴۸ واحدی قرار گرفت. فملی، تاپیکو و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، تابان، فولاد و فخوز سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۲۹ هزار و ۴۱۰ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۹۸۶ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۷ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین شیمیایی، بانک‌ها در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

فولاد، شپدیس و فخوز بیشترین ارزش معامله و نماد‌های ذوب، فولاد، فخوز بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.