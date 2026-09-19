باشگاه خبرنگاران جوان-سرهنگ پاسدار حامد فلاح روز شنبه در گفتوگو با خبرنگاران بیان کرد: در همین راستا برگزاری مراسم نکوداشت هفته دفاع مقدس در حرم مطهر حضرت معصومه(س)، اجرای برنامه رژه موتوری نیروهای مسلح در بلوار پیامبر اعظم(ص)، اجرای برنامههای روایتگری در میادین اصلی شهر، برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی و تولید محتوای رسانهای جذاب در قالبهای مختلف، برگزاری نمایشگاه در مناطق مختلف شهر قم با موضوع دفاع مقدس و نمایش ادوات و تجهیزات نظامی از جمله برنامه های تدارک دیده در این ایام است.
رئیس ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس قم، آماده سازی کلاسهای درس مدارس در قالب طرح شهید عجمیان، توزیع لوازم التحریر، افتتاح نیروگاههای خورشیدی، اجرای طرحهای توسعه روستایی، اعزام گروههای جهادی به مناطق کمتر برخوردار و خدمترسانی به مردم، دیدار با خانواده معظم شهدا و عطر افشانی گلزارهای استان را نیز دیگر برنامههای تدارک دیده شده در این استان ذکر کرد.
وی با تاکید بر این که هدف اصلی و رویکرد محوری تمامی این برنامهها امیدآفرینی است، افزود: زنده نگه داشتن ارزشهای دوران دفاع مقدس و پایداری ملت ایران، در تمامی این سالها از مهمترین عوامل پیروزی مردم ما در برابر توطئههای دشمنان بودهاست، امروز هم این روحیه سلحشوری و امید در میان ایرانیان زندهتر از همیشه خودنمایی میکند و باید روز به روز تقویت شود.
فلاح با اشاره به اینکه هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای تبیین دستاوردهای نظام اسلامی برای مردم است، ادامه داد: دشمنان چون از نظر نظامی در برابر ایران اسلامی شکست خوردند و از این طریق راه به جایی نمیبرند به دنبال ناامید کردن مردم هستند، در این شرایط همه از جمله اصحاب رسانه وظیفه دارند با نشان دادن دستاوردهای نظام اسلامی در بخشهای مختلف با توطئه دشمنان مقابله کنند.
معاون اجرایی فرمانده سپاه قم گفت: حماسه ایستادگی مردم ایران در جنگهای تحمیلی اخیر نشان داد، راه شهیدان دوران دفاع مقدس با قدرت ادامه پیدا کردهاست و این ملت هیچگاه در برابر دشمنان تسلیم نمیشود؛ اکنون بیش از ۲۰۰ شب است که مردم قهرمان ما در خیابانهای اصلی محل زندگی خود حاضر میشوند و آمادگی خود را برای جانفشانی در راه ایران و اسلام به نمایش میگذارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: تعداد شهدای استان قم که تا قبل از جنگهای تحمیلی اخیر ۶ هزار و ۹۰ شهید بود، اکنون به ۶ هزار و ۲۵۰ رسیدهاست و مسیر پرافتخار جهاد و شهادت توسط جوانان و مردم مومن و انقلابی دیار کریمه اهل بیت(س) با جانفشانی در راه حق همچنان پرفروغ دنبال میشود.
منبع:سپاه استان قم