یک فلوشیپ نازایی و ناباروری گفت: بهترین سن برای فریز کردن تخمک بین ۳۰ تا ۳۵ سالگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - آیدا نجفیان جراح و فلوشیپ نازایی و ناباروری گفت: انجام عمل فریز تخمک در بین دختران مجرد تحت پوشش بیمه قرار ندارد و تمام بانوان مجرد هزینهشان آزاد حساب میشود.
به گفته وی، انجام عمل فریز تخمک برای زنان متاهل تحت پوشش بیمه قرار دارد. انجام فریز در بین بانوان بالای ۳۵ سال کیفیت لازم را نخواهد داشت.
نجفیان تاکید کرد: اکنون سن ازدواج بالا رفته است و برخی از دختران مجرد به دلیل ابتدا به بیماری خاصی، برای پیشگیری از آسیب تخمکها اقدام به فریز آنها خواهند کرد.
وی تصریح کرد: بهترین سن برای فریز تخمک ۳۰ تا ۳۵ سالگی است. متخصصان انجام فریز تخمک زیر ۳۰ سال را توصیه نمیکنند.
نجفیان افزود: بررسیها نشان میدهد که فریز تخمک از سن ۴۰ سال به بالا کمتر اثربخش خواهد بود.
گفتنی است که زهرا بهروز آذر معاون رئیسجمهور نیز در این زمینه با اشاره به اقدامات انجامشده در دولت گفت: بر اساس سیاستهای کلی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برنامه هفتم پیشرفت و با همراهی وزارت بهداشت، جهاد دانشگاهی و متخصصان این حوزه، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری، از جمله رحم جایگزین و انجماد تخمک و همچنین ساماندهی مراکز ارائهدهنده این خدمات تهیه شده است.
بهروزآذر اضافه کرد: موضوع پوشش بیمهای این خدمات در کمیسیون مربوط به تصویب رسیده و امیدواریم بهزودی در هیئت دولت نیز به تصویب برسد و مبنای فعالیتها قرار گیرد. تلاش ما این است که این آییننامه دقیق، شفاف و آیندهنگر باشد و صرفاً به درمان یا افزایش توان درمان محدود نشود.
وی، «حفظ باروری» را یکی از رویکردهای مهم آینده نظام سلامت باروری دانست و اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم، امکان انجماد یا فریز تخمک برای دختران مجرد بالای ۳۰ سال پیشبینی شده است که اقدامی مهم و مترقی محسوب میشود.