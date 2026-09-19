باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد حسینی روز شنبه در نشست شورای اجتماعی شیروان اظهار کرد: اورژانس اجتماعی از طرحهای موفق پس از انقلاب اسلامی است که مورد درخواست بسیاری از استانها قرار دارد.
وی افزود: فعالیت اورژانس اجتماعی از ۳۴ واحد آغاز شد و اکنون به ۳۹۱ واحد ساختاری در کشور رسیده است که نشاندهنده توسعه این خدمت در پاسخ به نیازهای اجتماعی جامعه است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: اکنون ۹۴ دستگاه آمبولانس در اختیار اورژانس اجتماعی قرار دارد و ۱۰۵ دستگاه آمبولانس دیگر نیز تا پایان امسال به این مجموعه افزوده می شود.
حسینی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از اشتغال افراد دارای معلولیت، گفت: صندوق حمایت از فرصتهای شغلی معلولان در سالهای اخیر رشد خوبی داشته و باید از این ظرفیت برای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار استفاده شود.
تامین جهیزیه برای نیمی از ازدواج مددجویان
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت ازدواج در کاهش آسیبهای اجتماعی، اظهار کرد: ازدواج از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و میتواند از بسیاری از آسیبهای اجتماعی پیشگیری کند.
وی افزود: باید زمینه ازدواج مددجویان فراهم شود و سازمان بهزیستی در این زمینه مسوولیت خود را به شکل جدی دنبال میکند.
حسینی با اشاره به تعهد سازمان بهزیستی برای حمایت از ازدواج مددجویان در خراسانشمالی، گفت: امسال متعهد میشویم حداقل ۵۰ درصد ازدواجهای مددجویان زیرپوشش این نهاد در استان با تامین جهیزیه همراه باشد تا بخشی از دغدغه خانوادهها و زوجهای جوان برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از ازدواج مددجویان باید در کنار اشتغال، مسکن و سایر نیازهای اساسی آنان مورد توجه قرار گیرد تا مسیر توانمندسازی جامعه هدف با جدیت بیشتری دنبال شود.
مدرسه محور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین با اشاره به نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: مدرسه و نظام تعلیم و تربیت باید مورد حمایت قرار گیرد چرا که بسیاری از برنامههای پیشگیرانه و فرهنگی را میتوان از این بستر دنبال کرد.
وی تاکید کرد: توجه به مدرسه، دانشآموزان و فرآیند تعلیم و تربیت، سرمایهگذاری برای آینده جامعه و یکی از مسیرهای موثر در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.
غربالگری ۶۴ میلیون کودک در کشور
حسینی با اشاره به برنامههای سازمان بهزیستی در حوزه پیشگیری و تشخیص زودهنگام اختلالات گفت: تاکنون ۶۴ میلیون بار غربالگری بینایی و شنوایی کودکان در کشور انجام شده است.
وی افزود: اجرای این برنامهها موجب شده شاخصهای مربوط به شناسایی و کاهش اختلالات بینایی و شنوایی کودکان در ایران نسبت به بسیاری از نقاط دنیا بهبود یابد.
حسینی ادامه داد: غربالگری و تشخیص زودهنگام، نقش مهمی در پیشگیری از تشدید مشکلات و کاهش هزینههای درمانی و توانبخشی در سالهای آینده دارد و باید این برنامهها با جدیت ادامه یابد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: امسال ۳۹۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت در ۴۶ دستگاه اجرایی کشور استخدام میشوند و این اقدام گامی در مسیر تقویت اشتغال و توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی است.
وی افزود: فراهم کردن فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت از برنامههای مهم سازمان بهزیستی است و باید زمینه حضور و مشارکت آنان در بازار کار و دستگاههای اجرایی بیش از پیش فراهم شود.
حسینی خاطرنشان کرد: استخدام افراد دارای معلولیت در دستگاههای اجرایی، علاوه بر ایجاد درآمد پایدار، زمینه حضور فعالتر این افراد در جامعه و بهرهگیری از توانمندیهای آنان را فراهم میکند.
برنامه سفر رییس سازمان بهزیستی کشور به خراسانشمالی
سیدجواد حسینی، رییس سازمان بهزیستی کشور، در سفر یکروزه به خراسانشمالی در نشست شورای اجتماعی شهرستان فاروج و شورای اداری شیروان شرکت کرد.
بازدید از طرح ۴۸ واحدی مسکن مددجویان شیروان، نشست با کارکنان ادارهکل بهزیستی استان، بازدید از مرکز نگهداری کودکان بیسرپرست امام رضا(ع) و مرکز نگهداری معلولان مهر شیروان از دیگر برنامههای این سفر است.