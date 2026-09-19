باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود امامی یگانه افزود: با پیگیری و هماهنگیهای انجامشده، تردد خودروهای منطقه آزاد اردبیل - بیلهسوار در کل محدوده استان اردبیل وارد فاز اجرایی شد.
استاندار اردبیل گفت: براساس هماهنگیها و پیگیریهای انجامشده کلیه مجوزهای ثبت شرکت، پلاکگذاری و ترخیص خودروها در اولویت خودروهای شخصی و خدمات عمومی آماده اجرا شد.
او با بیان اینکه این مطالبه و دغدغه مردم استان جامعه عمل پوشید، افزود: عوامل منطقه آزاد باید شرکتهای واجد شرایط را براساس ضوابط و مقررات و اهمیتسنجی فنی سازماندهی کنند.
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه مردم استان باید از ظرفیتهای ایجادشده نهایت استفاده را داشته باشند، تصریح کرد: جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، واردات کالاهای اساسی از دیگر اولویتهای تعیینشده استان برای منطقه آزاد اردبیل و بیلهسوار است.
منبع: استانداری