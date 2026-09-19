استاندار اردبیل گفت: با پیگیری و هماهنگی‌های انجام‌شده، تردد خودرو‌های منطقه آزاد اردبیل - بیله‌سوار در کل محدوده استان اردبیل وارد فاز اجرایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مسعود امامی یگانه افزود: با پیگیری و هماهنگی‌های انجام‌شده، تردد خودرو‌های منطقه آزاد اردبیل - بیله‌سوار در کل محدوده استان اردبیل وارد فاز اجرایی شد.

استاندار اردبیل گفت: براساس هماهنگی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده کلیه مجوز‌های ثبت شرکت، پلاک‌گذاری و ترخیص خودرو‌ها در اولویت خودرو‌های شخصی و خدمات عمومی آماده اجرا شد.

او با بیان اینکه این مطالبه و دغدغه مردم استان جامعه عمل پوشید، افزود: عوامل منطقه آزاد باید شرکت‌های واجد شرایط را براساس ضوابط و مقررات و اهمیت‌سنجی فنی سازماندهی کنند.

استاندار اردبیل با اشاره به اینکه مردم استان باید از ظرفیت‌های ایجادشده نهایت استفاده را داشته باشند، تصریح کرد: جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، واردات کالا‌های اساسی از دیگر اولویت‌های تعیین‌شده استان برای منطقه آزاد اردبیل و بیله‌سوار است.

منبع: استانداری

برچسب ها: تردد خودروها ، منطقه آزاد ، واردات کالاهای اساسی
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