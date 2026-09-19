باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی تیم وزنه برداری نوجوانان و جوانان ایران از جمعه ۳ مهر در کمپ تیمهای ملی در مجموعه ورزشی آزادی آغاز میشود. سهراب مرادی، سرمربی تیم نوجوانان و جوانان ایران ۲۴ وزنه بردار را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.
اسامی دعوت شدگان به شرح زیر است:
۱-ابوالفضل عینی ۶۵ کیلوگرم چهارمحال و بختیاری
۲-عرشیا کیوان ۵۵ کیلوگرم خوزستان
۳-آرش کشتکار ۷۰ کیلوگرم فارس
۴-امیرمحمد میری ۷۵ کیلوگرم ایلام
۵-بردیا رضایی ۷۵ کیلوگرم خوزستان
۶-احمد پورخلیل ۸۵ کیلوگرم مازندران
۷-دانیال غنی زاده ۵۵ کیلوگرم گلستان
۸-امیرحسین امیدی نیا ۶۰ کیلوگرم کرمان
۹-پوریا شاهسوند ۷۰ کیلوگرم فارس
۱۰-محمدسالار موسی وند ۸۵ کیلوگرم کرج
۱۱-مهدی عسگری ۹۵ کیلوگرم لرستان
۱۲-محمدامین دادوند ۹۵ کیلوگرم اردبیل
۱۳-عرفان دولتی ۹۵+ کیلوگرم اردبیل
۱۴-طاها نوجوان ۹۵+ کیلوگرم اردبیل
۱۵-پوریا عباسپوریان ۱۱۰+ کیلوگرم آذربایجان شرقی
۱۶-محراب دواسری ۷۰ کیلوگرم تهران
۱۷-کیان ولی پور ۸۵ کیلوگرم خوزستان
۱۸-رضا زمانی ۷۰ کیلوگرم اصفهان
۱۹-امین ادیبی ۱۱۰ کیلوگرم اصفهان
۲۰-طاها چنانی ۱۱۰+ کیلوگرم ایلام
۲۱-آرمین رستمی ۱۱۰ کیلوگرم ایلام
۲۲-علی زارع ۸۵ کیلوگرم فارس
۲۳- کیارش شاهرخی دسته ۹۵ کیلوگرم کرمانشاه
۲۴- امیرحسن پورقلی دسته ۹۵ اردبیل
سجاد بهروزی به عنوان مربی و آرش حبیبی به عنوان سرپرست در اردوی تیم ملی حاضر هستند.