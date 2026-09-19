باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی تیم وزنه برداری نوجوانان و جوانان ایران از جمعه ۳ مهر در کمپ تیم‌های ملی در مجموعه ورزشی آزادی آغاز می‌شود. سهراب مرادی، سرمربی تیم نوجوانان و جوانان ایران ۲۴ وزنه بردار را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.



اسامی دعوت شدگان به شرح زیر است:



۱-ابوالفضل عینی ۶۵ کیلوگرم چهارمحال و بختیاری

۲-عرشیا کیوان ۵۵ کیلوگرم خوزستان

۳-آرش کشتکار ۷۰ کیلوگرم فارس

۴-امیرمحمد میری ۷۵ کیلوگرم ایلام

۵-بردیا رضایی ۷۵ کیلوگرم خوزستان

۶-احمد پورخلیل ۸۵ کیلوگرم مازندران

۷-دانیال غنی زاده ۵۵ کیلوگرم گلستان

۸-امیرحسین امیدی نیا ۶۰ کیلوگرم کرمان

۹-پوریا شاهسوند ۷۰ کیلوگرم فارس

۱۰-محمدسالار موسی وند ۸۵ کیلوگرم کرج

۱۱-مهدی عسگری ۹۵ کیلوگرم لرستان

۱۲-محمدامین دادوند ۹۵ کیلوگرم اردبیل

۱۳-عرفان دولتی ۹۵+ کیلوگرم اردبیل

۱۴-طا‌ها نوجوان ۹۵+ کیلوگرم اردبیل

۱۵-پوریا عباسپوریان ۱۱۰+ کیلوگرم آذربایجان شرقی

۱۶-محراب دواسری ۷۰ کیلوگرم تهران

۱۷-کیان ولی پور ۸۵ کیلوگرم خوزستان

۱۸-رضا زمانی ۷۰ کیلوگرم اصفهان

۱۹-امین ادیبی ۱۱۰ کیلوگرم اصفهان

۲۰-طا‌ها چنانی ۱۱۰+ کیلوگرم ایلام

۲۱-آرمین رستمی ۱۱۰ کیلوگرم ایلام

۲۲-علی زارع ۸۵ کیلوگرم فارس

۲۳- کیارش شاهرخی دسته ۹۵ کیلوگرم کرمانشاه

۲۴- امیرحسن پورقلی دسته ۹۵ اردبیل



سجاد بهروزی به عنوان مربی و آرش حبیبی به عنوان سرپرست در اردوی تیم ملی حاضر هستند.