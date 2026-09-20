سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از کاهش مداخله مستقیم دولت در خریدهای توافقی خبرداد و گفت: به نظر می رسد تا پایان آبان ماه ۳ میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی برابری سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی درباره وضعیت سیاست های تنظیم بازاری و عرضه سیب زمینی به بازار گفت: طی حدود یک هفته اخیر عرضه سیب ‌زمینی به میزان کافی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار افزایش یافته و در پی افزایش عرضه قیمت این محصول در سطح خرده‌ فروشی از ۷۳ هزار ریال به ۶۹ هزار ریال در هر کیلوگرم کاهش یافته است.

ذخیره سازی ۱۰ تا ۱۵ هزار تن سیب‌ زمینی

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره تولید سیب زمینی طی امسال اظهار داشت: براساس برآوردهای معاونت امور زراعت و سازمان های جهادکشاورزی استان ها تولید سیب‌زمینی کشور تا پایان آبان‌ ماه امسال به حدود ۳ میلیون تن خواهد رسید.

به گفته وی، بخش قابل توجهی از این محصول قابلیت انبارداری دارد و سازمان مرکزی تعاون روستایی در این زمینه وارد عمل خواهد شد.

برابری افزود: براساس نیاز بازار حداقل ۱۰ تا ۱۵ هزار تن سیب‌ زمینی از طریق خرید توافقی ذخیره‌ سازی خواهد شد و تلاش می‌ کنیم این فرآیند توسط تشکل‌های ما انجام شود.

کاهش مداخله دولت در بازار با توسعه خریدهای توافقی

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از کاهش مداخله مستقیم دولت در بازار و توسعه خریدهای توافقی در بخش کشاورزی خبرداد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌ های انجام‌ شده تشکل‌ های ما به جای دولت وارد فرآیند خرید توافقی و ذخیره‌سازی محصولات خواهند شد.

وی افزود: رویکرد این وزارتخانه کاهش مداخله در خریدهای تضمینی و حرکت به سمت سیاست‌ های حمایتی و خریدهای توافقی است و در همین راستا منابعی از سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای این سیاست اختصاص یافته است.

برابری افزود: ما خریدهای توافقی را از ماه سوم سال جاری در جنوب کرمان و جیرفت آغاز کردیم و در این مناطق با حداقل مداخله بازار به شرایط مطلوب خود رسید، به‌گونه‌ ای که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده رضایت داشتند و واسطه‌ های ضروری نیز توانستند نقش خود را به شکل مناسب ایفا کنند.

وی ادامه داد: در این مدت خرید توافقی محصولاتی از جمله سیب‌زمینی و پیاز را انجام داده ایم.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به شرایط بازار سیب ‌زمینی و پیاز در فصل برداشت تصریح کرد: اکنون در فصل برداشت این محصولات قرار داریم و محصول به‌ صورت مستقیم وارد بازار می‌شود و در شرایط فعلی، نیاز گسترده‌ای به انبارداری وجود ندارد.

وی اضافه کرد: امسال اتفاقی که افتاد این بود که سیب ‌زمینی تولیدشده در مناطقی مانند کبودرآهنگ همدان در فصل بهار به‌ طور مستقیم به مراکز عمده ‌فروشی از جمله میدان مرکزی میوه و تره‌ بار تهران منتقل شد و بخشی از محصول توسط برخی از واسطه‌های غیرضرور به سردخانه‌ها منتقل شد تا بازار عرضه را مدیریت کنند.

برابری افزود: برای مدیریت این وضعیت، جلسه‌ ای با مدیرعامل و معاونان سازمان میادین میوه و تره‌بار، سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و تعدادی از سردخانه‌هایی که محصول در آنها ذخیره شده بود، برگزار شد.

خرید توافقی کشمش و خرما در دستور کار قرار گرفت

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره برنامه خرید توافقی سایر محصولات کشاورزی گفت: خرید توافقی محصولاتی مانند کشمش و خرما در دستور کار قرار دارد و در بخش دانه‌های روغنی نیز این سیاست با موفقیت اجرا شده است.

خرید ۹۰ هزارتن کلزا و گلرنگ توسط تشکل ها

وی افزود: امسال در محصولات دانه‌های روغنی از جمله کلزا و گلرنگ نیز نزدیک به ۹۰ هزار تن محصول از طریق تشکل‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به صورت توافقی خریداری شد.

به گفته برابری، این محصولات با قراردادهایی که میان تشکل‌های ما و صنایع تبدیلی منعقد شده بود، به ‌راحتی به سمت بازار هدایت شدند و در نتیجه کمترین میزان نگرانی و نوسان در بازار دانه‌های روغنی ایجاد شد.

برابری ادامه داد: اجرای موفق خرید توافقی در دانه‌های روغنی موجب شده، کشاورزان تمایل بیشتری برای اختصاص سطح زیرکشت به محصولاتی پیدا کنند که امکان خرید توافقی آنها وجود دارد.

وی درباره میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای خریدهای توافقی گفت: اعتبار مورد نیاز بر اساس نیاز بازار تعیین و به سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد.