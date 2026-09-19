وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیرو‌های این کشور در دریای سیاه یک کشتی باری و یک نفتکش را که برای ارتش اوکراین تجهیزات نظامی حمل می‌کردند، هدف قرار داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد نیرو‌های این کشور یک کشتی باری اوکراینی و یک نفتکش را در دریای سیاه هدف قرار داده‌اند.

به گفته این وزارتخانه، هر دو کشتی در حال انتقال محموله‌های نظامی برای ارتش اوکراین بوده‌اند و حملات با استفاده از پهپاد‌های «گرانی-۴ سیکر» انجام شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، کشتی باری هنگام حرکت به سمت بندر اودسا هدف قرار گرفت و نفتکش نیز در داخل بندر مورد حمله قرار گرفت.

وزارت دفاع روسیه پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که نیرو‌های این کشور روز جمعه سه کشتی شامل دو کشتی باری و یک نفتکش را در بنادر اوکراین و دریای سیاه هدف قرار داده‌اند و اعلام کرده بود این کشتی‌ها برای ارتش اوکراین تدارکات حمل می‌کردند. 

منبع: رویترز

برچسب ها: وزارت دفاع روسیه ، جنگ اوکراین
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