باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور یک کشتی باری اوکراینی و یک نفتکش را در دریای سیاه هدف قرار دادهاند.
به گفته این وزارتخانه، هر دو کشتی در حال انتقال محمولههای نظامی برای ارتش اوکراین بودهاند و حملات با استفاده از پهپادهای «گرانی-۴ سیکر» انجام شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، کشتی باری هنگام حرکت به سمت بندر اودسا هدف قرار گرفت و نفتکش نیز در داخل بندر مورد حمله قرار گرفت.
وزارت دفاع روسیه پیشتر نیز اعلام کرده بود که نیروهای این کشور روز جمعه سه کشتی شامل دو کشتی باری و یک نفتکش را در بنادر اوکراین و دریای سیاه هدف قرار دادهاند و اعلام کرده بود این کشتیها برای ارتش اوکراین تدارکات حمل میکردند.
منبع: رویترز