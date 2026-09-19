نخستین دوره مسابقات استانی هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان با حضور ۳۰ ورزشکار و برگزاری ۱۵ مبارزه در مجموعه ورزشی بشرنیا شهر قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -سجاد آل‌طه،مسئول برگزاری مسابقات انجمن هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) استان قم در گفتگو با خبرنگاران گفت:نخستین دوره مسابقات استانی هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) در استان قم با حضور ورزشکاران برتر این رشته در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد.

وی افزود:این رقابت‌ها به صورت تک‌مبارزه برگزار شد و در مجموع ۳۰ ورزشکار در قالب ۱۵ مبارزه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی گفت:برگزاری این رویداد برای نخستین بار در استان قم، فرصتی برای شناسایی و ارزیابی استعدادهای این رشته ورزشی در استان فراهم کرد و ورزشکاران برتر و مستعد، پس از بررسی عملکردشان، به اردوی آماده‌سازی تیم منتخب استان قم دعوت خواهند شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نفرات منتخب استان در ادامه برای آماده‌سازی و حضور در رویداد انتخابی تیم ملی هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) اعزامی به مسابقات آسیایی ریاض عربستان، در اردوهای آماده‌سازی حضور خواهند داشت.

مسئول برگزاری مسابقات انجمن هنرهای رزمی ترکیبی گفت:برگزاری نخستین دوره مسابقات استانی MMA در قم را می‌توان گامی در مسیر توسعه و ساماندهی رقابت‌های این رشته در استان و فراهم‌کردن زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای جوان این رشته دانست.