نخستین دوره مسابقات استانی هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان با حضور ۳۰ ورزشکار و برگزاری ۱۵ مبارزه در مجموعه ورزشی بشرنیا شهر قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -سجاد آل‌طه،مسئول برگزاری مسابقات انجمن هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) استان قم در گفتگو با خبرنگاران  گفت:نخستین دوره مسابقات استانی هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) در استان قم با حضور ورزشکاران برتر این رشته در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد.

وی افزود:این رقابت‌ها به صورت تک‌مبارزه برگزار شد و در مجموع ۳۰ ورزشکار در قالب ۱۵ مبارزه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی گفت:برگزاری این رویداد برای نخستین بار در استان قم، فرصتی برای شناسایی و ارزیابی استعدادهای این رشته ورزشی در استان فراهم کرد و ورزشکاران برتر و مستعد، پس از بررسی عملکردشان، به اردوی آماده‌سازی تیم منتخب استان قم دعوت خواهند شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نفرات منتخب استان در ادامه برای آماده‌سازی و حضور در رویداد انتخابی تیم ملی هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) اعزامی به مسابقات آسیایی ریاض عربستان، در اردوهای آماده‌سازی حضور خواهند داشت.

مسئول برگزاری مسابقات انجمن هنرهای رزمی ترکیبی گفت:برگزاری نخستین دوره مسابقات استانی MMA در قم را می‌توان گامی در مسیر توسعه و ساماندهی رقابت‌های این رشته در استان و فراهم‌کردن زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای جوان این رشته دانست.

برگزاری مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی MMA برای نخستین بار در استان قم+تصاویر

برگزاری مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی MMA برای نخستین بار در استان قم+تصاویر

برگزاری مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی MMA برای نخستین بار در استان قم+تصاویر

برگزاری مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی MMA برای نخستین بار در استان قم+تصاویر

برگزاری مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی MMA برای نخستین بار در استان قم+تصاویر

برگزاری مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی MMA برای نخستین بار در استان قم+تصاویر

برگزاری مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی MMA برای نخستین بار در استان قم+تصاویر

برگزاری مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی MMA برای نخستین بار در استان قم+تصاویر

 

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، هنرهای رزمی قم
خبرهای مرتبط
پذیرش ۱۱۰ دانش‌آموز در نخستین دبیرستان هوشمند پلیس در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان بستری شد
پایان رقابت های تنیس روی میز بانوان بسیج استان قم
برگزاری مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی MMA برای نخستین بار در استان قم+تصاویر
آخرین اخبار
برگزاری مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی MMA برای نخستین بار در استان قم+تصاویر
پایان رقابت های تنیس روی میز بانوان بسیج استان قم
آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان بستری شد
نخستین همایش ملی «آینده‌پژوهی و علوم انسانی» در قم برگزار شد
تأمین کالاهای اساسی استان قم تا یک سال آینده پایدار است
حضور گسترده تاریخی قم با ۱۲ نماینده در بازی‌های آسیایی ناگویا
 ۲۰۰ شب ایستادگی، باور به وعده نصرت الهی است