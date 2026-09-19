باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۷ شهریورماه، کارشناسان مرکز دیسپچ علاوه بر هدایت مأموریت‌ها، ۸۵ مورد مشاوره تلفنی به شهروندان ارائه کردند.

بر اساس این گزارش، ۴۶۵ مأموریت از مجموع عملیات‌های اورژانس استان مربوط به حوادث ترافیکی بوده است. همچنین نیرو‌های عملیاتی به ۱۵۵ بیمار قلبی، ۷۱ بیمار تنفسی، ۳۱مورد دیابتی، ۲۲ مورد مسمومیت و ۱۶مورد مشکلات مغزی خدمات فوریت پزشکی ارائه کردند.

در این میان، پایگاه‌های شهری اورژانس ۱۱۵کامیاران با بهره‌گیری از دو آمبولانس عملیاتی و موتورلانس، ۶۹ مأموریت امدادی را با موفقیت انجام دادند. از این تعداد، ۵۶ مأموریت با آمبولانس و ۱۳مأموریت با موتورلانس انجام شده است.

تیم‌های عملیاتی کامیاران در طول این هفته، ۳۳ بار برای امدادرسانی در حوادث ترافیکی به محل حادثه اعزام شدند و هم‌زمان به بیماران قلبی و تنفسی، موارد عصبی و مغزی، نوسانات دیابتی و مسمومیت‌ها رسیدگی کردند. حضور سریع موتورلانس در معابر شهری و نقاط پرتردد، نقش مهمی در کاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار و مصدوم داشته است.

از سوی دیگر، مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان در همین بازه زمانی، هماهنگی و مدیریت ۱۵۵ مورد اعزام تخصصی بیمار را نیز بر عهده داشت. از این تعداد، ۱۴۰ بیمار برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی داخل استان منتقل شدند و ۱۵ بیمار نیز با توجه به نیاز به خدمات فوق‌تخصصی، به مراکز درمانی خارج از استان اعزام شدند.

بابک هدائی، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان، با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان اورژانس، گفت: این حجم از خدمت‌رسانی، نشان‌دهنده تعهد، مسئولیت‌پذیری و آمادگی کامل نیرو‌های عملیاتی برای حفظ سلامت مردم است.

وی افزود: سرعت عمل، هماهنگی دقیق و حضور به‌موقع کارشناسان اورژانس در صحنه حوادث و بر بالین بیماران، نقش مهمی در کاهش عوارض و نجات جان شهروندان دارد.