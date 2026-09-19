مسابقات اسکی روی آب کشور در بخش کیبل ویک بورد پنجشنبه هفته گذشته به میزبانی استان مازندران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسابقات اسکی روی آب کشور در بخش کیبل ویک بورد روز پنجشنبه هفته گذشته به میزبانی استان مازندران برگزار شد. این رقابتها در دو بخش آقایان و بانوان و در دو ره حرفه ای و نیمه حرفه ای برگزار شد که در رده حرفه ای آقایان آرمین حسین زاده، محمد امراللهی و سام کردی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم ایستادند.در رده نیمه حرفه ای آقایان محمدرضا هراتی، رامان مقیاسیان گری فرد و میرمحمد حسینی عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در رده نوجوانان پسر سهیل پور هادی، مهرسام قربانی و آروین عینی در سکوی اول تا سوم ایستادند.در رده حرفه ای بانوان دریا کردی، یاس ترکمن و نیلوفر دارا به عناوین اول تا سوم دست یافتند.و بالاخره در رده نوجوانان دختر ملینا زرچین، آلما نامدار و هلیا سادات موسوی بر رتبه اول تا سوم تکیه زدند.این رقابتها با حضور دکتر عباس ناطق نوری رییس فدراسیون انجمن های ورزشی ، مهندس علیرضا مهرصادقی رییس کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا ، سارا حیدری دبیرکل فدراسیون انجمن های ورزشی ، یاسر سلیم بهرامی رییس هیات انجمن های ورزشی استان مازندران ، مجید پالوج رییس اداره ورزش و جوانان چالوس ، محمد حسن زاده مدیر دریاچه ولشت و حامد کردی مدیر مجموعه سام ویک پارک ولشت برگزار شد.

برچسب ها: اسکی روی اب ، ورزش
خبرهای مرتبط
ناطق نوری : آکادمی فشافویه مهمترین مرکز استعدادیابی ایران است
ناطق نوری: نمایش تیم اسکی روی آب خیره‌کننده بود
ناطق نوری:مسابقات کیبل اسکی به میزبانی فشافویه برگزار می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آیا قرارداد سفید امضای قلعه نویی قانونی است؟
کاویانپور: پرسپولیس مدعی جدی قهرمانی لیگ برتر است
آغاز تمرینات پرسپولیس از روز یکشنبه/ برگزاری بازی دوستانه در دستورکار سرخپوشان
چگونه به حلقه یاران ژنرال بپیوندیم/ کلید قلب قلعه نویی در اختیار شجاع و احسان
برنامه حضور کبدی بانوان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
طنین سرود ایران در مسقط؛ طلای تنت‌پگینگ بر گردن زارعی‌قشلاقی
موفقیت تاریخی حوریه برادران در بسکتبال با ویلچر
بازی‌های آسیایی ناگویا؛ ایران ۲۴ - ۲۶ کویت/ بازی نزدیک و ناکامی در اولین گام
حضور پررنگ ایران در والیبال بازی‌های آسیایی ناگویا
موج انتقادها از وضعیت اقامت ورزشکاران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا
آخرین اخبار
شکوه ملی در ناگویا + فیلم
برترین‌های مسابقات اسکی روی آب ایران معرفی شدند
قضاوت داوران ایرانی در ناگویا و جدال حساس امید‌های فوتبال ایران با چین
آغاز اردو و آماده‌سازی ۲۴ وزنه بردار نوجوان و جوان ایران از ۳ مهر
یک ماه تا انتشار فراخوان هوشمندسازی تمام رشته‌های ورزشی
چالش استقبال عمومی در بازی‌های آسیایی ناگویا
موج انتقادها از وضعیت اقامت ورزشکاران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا
در حاشیه بازی‌های آسیایی ناگویا؛ علی نژاد نایب رئیس فدراسیون ووشو آسیا باقی ماند
طنین سرود ایران در مسقط؛ طلای تنت‌پگینگ بر گردن زارعی‌قشلاقی
حضور پررنگ ایران در والیبال بازی‌های آسیایی ناگویا
چگونه به حلقه یاران ژنرال بپیوندیم/ کلید قلب قلعه نویی در اختیار شجاع و احسان
بازی‌های آسیایی ناگویا؛ ایران ۲۴ - ۲۶ کویت/ بازی نزدیک و ناکامی در اولین گام
برنامه حضور کبدی بانوان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
موفقیت تاریخی حوریه برادران در بسکتبال با ویلچر
آغاز تمرینات پرسپولیس از روز یکشنبه/ برگزاری بازی دوستانه در دستورکار سرخپوشان
کاویانپور: پرسپولیس مدعی جدی قهرمانی لیگ برتر است
آیا قرارداد سفید امضای قلعه نویی قانونی است؟
برنتفورد ۳ - ۰ چلسی/ نیس زنبور‌ها آبی پوشان لندنی را زمینگیر کرد
بایرن مونیخ ۷ - ۰ یونیون برلین/ آتش بازی باواریایی‌ها در آلیانز آرنا + فیلم
گل گهر سیرجان صدرنشین ماند
آغاز تمرینات تیم ملی برای دیدار با ازبکستان و روسیه
پیروزی ارزشمند تیم زنان ایران در المپیاد جهانی شطرنج مقابل فرانسه
اعلام نامزدهای کمیته ورزشکاران کمیته پارالمپیک آسیا/ ساره جوانمردی نماینده ایران