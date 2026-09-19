مسابقات اسکی روی آب کشور در بخش کیبل ویک بورد پنجشنبه هفته گذشته به میزبانی استان مازندران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسابقات اسکی روی آب کشور در بخش کیبل ویک بورد روز پنجشنبه هفته گذشته به میزبانی استان مازندران برگزار شد. این رقابتها در دو بخش آقایان و بانوان و در دو ره حرفه ای و نیمه حرفه ای برگزار شد که در رده حرفه ای آقایان آرمین حسین زاده، محمد امراللهی و سام کردی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم ایستادند.در رده نیمه حرفه ای آقایان محمدرضا هراتی، رامان مقیاسیان گری فرد و میرمحمد حسینی عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در رده نوجوانان پسر سهیل پور هادی، مهرسام قربانی و آروین عینی در سکوی اول تا سوم ایستادند.در رده حرفه ای بانوان دریا کردی، یاس ترکمن و نیلوفر دارا به عناوین اول تا سوم دست یافتند.و بالاخره در رده نوجوانان دختر ملینا زرچین، آلما نامدار و هلیا سادات موسوی بر رتبه اول تا سوم تکیه زدند.این رقابتها با حضور دکتر عباس ناطق نوری رییس فدراسیون انجمن های ورزشی ، مهندس علیرضا مهرصادقی رییس کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا ، سارا حیدری دبیرکل فدراسیون انجمن های ورزشی ، یاسر سلیم بهرامی رییس هیات انجمن های ورزشی استان مازندران ، مجید پالوج رییس اداره ورزش و جوانان چالوس ، محمد حسن زاده مدیر دریاچه ولشت و حامد کردی مدیر مجموعه سام ویک پارک ولشت برگزار شد.