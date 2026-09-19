باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "محمدرضا رحمانی" اظهار داشت: مأموران پلیس فتا با رصد و پایش فضای مجازی و انجام اقدامات پلیسی، فعالیت فردی را که اقدام به ارسال ویدئو به شبکه‌های خارج از کشور کرده بود، شناسایی کردند.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های فنی و هماهنگی با مرجع قضائی، متهم ۲۸ ساله شناسایی و دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت. فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه بر ضرورت توجه کاربران به قوانین و مقررات فضای مجازی تأکید کرد و گفت: پلیس در چارچوب قانون، فعالیت‌های مجرمانه در فضای سایبری را رصد و با موارد تخلف برخورد خواهد کرد.

منبع : اطلاع رسانی پلیس