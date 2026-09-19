باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محسن کلاری در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: پروژه مهر از پنجم فروردینماه امسال بهصورت رسمی در آموزش و پرورش استان فارس آغاز شد و در این طرح، موضوعاتی همچون ساماندهی نیروی انسانی، دانشآموزان، کلاسهای درس و فضاهای آموزشی مورد توجه قرار گرفت.
او با اشاره به شرایط آموزشی سال گذشته افزود: با توجه به غیرحضوری شدن بخشی از فعالیتهای آموزشی در پی شرایط جنگی، یکی از دغدغههای اصلی آموزش و پرورش استان، حفظ کیفیت آموزشی و جلوگیری از ایجاد افت تحصیلی در میان دانشآموزان بود.
کلاری ادامه داد: در دوره ابتدایی، از مجموع ۲۳ هزار کلاس درس، حدود ۱۶ هزار کلاس به شکل حضوری و در قالب قرارهای آموزشی دنبال شد و بیش از پنج هزار کلاس نیز در منازل دانشآموزان و معلمان، حسینیهها، مساجد، کتابخانهها و برخی ادارات برگزار شد؛ مشروط بر اینکه امنیت جانی دانشآموزان تأمین باشد.
برگزاری طرح «حامی» برای ۵۸ هزار دانشآموز
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به تداوم برنامههای جبرانی در تابستان گفت: طرح «حامی» با هدف حمایت آموزشی مستمر از یادگیرندگان برای دانشآموزانی که نیازمند مرور و تثبیت مطالب درسی بودند، اجرا شد.
او افزود: در مجموع ۵۸ هزار دانشآموز استان فارس در این طرح شرکت کردند و کلاسهای آموزشی بهصورت رایگان تا پانزدهم شهریورماه، بهویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار، ادامه داشت.
کلاری با بیان اینکه استان فارس حدود ۹۶۵ هزار دانشآموز دارد، گفت: این دانشآموزان در بیش از ۱۰ هزار مدرسه تحصیل میکنند که حدود هفت هزار مدرسه دولتی و سه هزار و ۲۰۰ مدرسه غیردولتی است و مقاطع مختلف از کودکستان تا دوره دوم متوسطه را پوشش میدهد.
جابهجایی بیش از ۶ هزار نیروی انسانی
او در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: حدود هشت هزار نفر در فرآیند نقل و انتقالات شرکت کردند که حدود ۶ هزار و ۲۰۰ نفر از آنان در نقل و انتقالات دروناستانی و بروناستانی جابهجا شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: با توجه به اینکه امسال آزمون جدید جذب نیروی انسانی برگزار نشد، نیروهای باقیمانده از سالهای گذشته ساماندهی شدند و برای تأمین نیاز مدارس نیز از ظرفیت نیروهای شاغل، دانشجویان سال چهارم دانشگاه فرهنگیان و بازنشستگانی که تمایل به ادامه همکاری دارند، استفاده شده است.
کلاری از وجود بیش از پنج هزار و ۲۰۰ کمبود نیروی انسانی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: این کمبودها با برنامهریزی انجامشده تأمین شده است.
او با اشاره به برنامههای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: مراسم «جشن شکوفهها» و «جشن جوانهها» روز ۳۰ شهریور برگزار میشود و اول مهرماه نیز مدارس استان فارس بهصورت حضوری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
کلاری افزود: با پیشنهاد ادارهکل آموزش و پرورش و تأیید استاندار فارس در شورای آموزش و پرورش استان، مدارس در روز اول مهر با برنامههای فرهنگی، پرورشی، ورزشی و نشاطآفرین پذیرای دانشآموزان خواهند بود.
افتتاح ۱۴۰ پروژه آموزشی در مهرماه
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به نهضت مدرسهسازی و عدالت آموزشی گفت: بیش از ۱۵۰ پروژه در طول سال تحصیلی در دستور کار قرار گرفته که از این تعداد، ۱۴۰ پروژه برای بهرهبرداری در مهرماه آماده میشود.
او افزود: بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی این پروژهها محقق شده و در مهرماه یک هزار و ۳۷۴ کلاس درس از سوی ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس به آموزش و پرورش تحویل خواهد شد.
کلاری با قدردانی از مجموعه نوسازی مدارس استان فارس، این مجموعه را از دستگاههای فعال در حوزه مدرسهسازی دانست و گفت: پروژههای مختلف با تلاش همکاران در حال آمادهسازی و تحویل برای استفاده دانشآموزان هستند.
او همچنین به توسعه فضاهای ورزشی مدارس اشاره کرد و گفت: سرانه ورزشی دانشآموزان فارس از حدود ۳۸ صدم مترمربع در سال ۱۴۰۳ به ۶۸ صدم مترمربع در سال ۱۴۰۴ و به ۷۸ صدم مترمربع در سال ۱۴۰۵ رسیده است.
کلاری با بیان اینکه استاندارد سرانه ورزشی یک مترمربع به ازای هر دانشآموز است، افزود: تلاش میکنیم با ایجاد فضاهایی همچون زمینهای چمن مصنوعی، کفپوشهای روباز و سالنهای ورزشی، این شاخص را به استاندارد موردنظر نزدیک کنیم.
او از بهرهبرداری شش سالن ورزشی در استان در مهرماه خبر داد و گفت: تجهیزات ورزشی و بهداشتی مورد نیاز مدارس کمتر برخوردار نیز تأمین شده است.
ارسال بیش از ۷۰ هزار قلم تجهیزات ورزشی و بهداشتی
مدیرکل آموزش و پرورش فارس اظهار کرد: هفته گذشته همزمان با سراسر کشور، بیش از ۷۰ هزار قلم تجهیزات ورزشی و بهداشتی برای مدارس و مناطق کمتر برخوردار ارسال شد که برای تأمین این تجهیزات حدود ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
کلاری با اشاره به دستاوردهای علمی و فرهنگی دانشآموزان فارس گفت: آموزش و پرورش استان با کسب ۷۷ رتبه برتر پژوهشی، بار دیگر مقام نخست پژوهشسراهای دانشآموزی کشور را به دست آورده است.
او همچنین از کسب مقام نخست تیمی مسابقات ورزشی دانشآموزی کشور و مقام دوم در رشتههای ورزشی خبر داد و افزود: دانشآموزان فارس در المپیادهای بینالمللی نیز موفق به کسب دو مدال بینالمللی شدهاند که از جمله آنها نخستین مدال طلای ایران در رشته هوش مصنوعی در سطح جهانی است.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: دانشآموزان استان همچنین موفق به کسب مدالهای نقره و برنز در رشته علوم زمین، مقام دوم مسابقات قرآن کشور و حضور در جمع پنج استان برتر حوزه نماز شدهاند.
او گفت: طرحهای شبیه «تیمز» و «پرلز» نیز برای بیش از ۳۲۰ هزار دانشآموز پایههای سوم و چهارم ابتدایی و هشتم اجرا شده که میتواند در ارتقای جایگاه ایران در ارزیابیهای بینالمللی مؤثر باشد.
تأمین بیش از ۹۴ درصد کتابهای درسی
کلاری درباره توزیع کتابهای درسی نیز گفت: بیش از ۹۴ درصد کتابهای ثبتنامشده تا روز چهارشنبه دریافت شده و به جز دو عنوان کتاب، سایر کتابها به شهرستانها ارسال شده است.
او افزود: توزیع کتابها از پانزدهم شهریورماه در مدارس آغاز شده و تلاش میشود تا پایان شهریورماه فرآیند دریافت و توزیع کتابها تکمیل شود.
تأکید بر تکمیل ثبتنام دانشآموزان
مدیرکل آموزش و پرورش فارس از والدینی که هنوز نسبت به ثبتنام فرزندان خود اقدام نکردهاند، خواست در روزهای باقیمانده ثبتنام را تکمیل کنند.
او اظهار کرد: میزان ثبتنام در پایه اول حدود ۹۵ درصد، در متوسطه اول حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد و در متوسطه دوم حدود ۹۲ درصد است و این رقم در شاخه کاردانش حدود ۸۵ درصد گزارش شده است.
کلاری تأکید کرد: ثبتنام نخستین گام برای حضور دانشآموز در مدرسه است و بدون ثبتنام، تخصیص کتاب، کلاسبندی و تخصیص معلم امکانپذیر نیست.
اجرای طرح «نقشینه» و برنامههای مراقبت اجتماعی
او از ادامه اجرای طرح «نقشینه» در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: در این طرح تلاش میشود هر دانشآموز متناسب با علاقهمندیهای خود در فعالیتها و تشکلهای دانشآموزی مشارکت کند.
کلاری افزود: تشکلهایی در حوزه هویت ملی و دینی و همچنین دوستی با طبیعت ایجاد شده و دانشآموزان میتوانند ضمن عضویت در تشکلهای موجود، متناسب با علایق خود تشکلهای جدیدی نیز در سامانه نقشینه ایجاد کنند.
او همچنین به اجرای برنامه «نماد» یا نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان اشاره کرد و گفت: این برنامه در استان فارس حدود یک میلیون دانشآموز و حدود دو میلیون نفر از اولیا را درگیر میکند و با هدف رصد، پایش، غربالگری و شناسایی دانشآموزان در معرض آسیبهای اجتماعی اجرا میشود.
برگزاری برنامههای ویژه یادبود شهدای دانشآموز و فرهنگی
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به برنامههای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز و فرهنگی اظهار کرد: از فروردینماه پویشی با عنوان «نامه به دبیرکل» آغاز شد و بیش از ۴۰ هزار دانشآموز در آن شرکت کردند.
او افزود: دانشآموزان در این نامهها خواستار حمایت از کودکان در برابر جنگ و جلوگیری از تکرار حوادث تلخ و شهادت کودکان شدند.
کلاری از تهیه دو کتاب در این زمینه خبر داد و گفت: یکی از این کتابها با عنوان «آنچه تو دنیا باید بشنود» مجموعه نامههای دانشآموزان به دبیرکل سازمان ملل است که امیدواریم در هفته دفاع مقدس رونمایی شود.
او ادامه داد: بیش از هفت هزار ورزشکار و معلم ورزش نیز در واکنش به شهادت یکی از معلمان ورزش و چهار دانشآموز، نامههایی خطاب به کمیته بینالمللی المپیک نوشتهاند.
کلاری گفت: در کنار این برنامهها، سمفونی «پرواز» با اجرای حدود ۷۰ نوازنده ارکستر سمفونیک فارس نیز اجرا خواهد شد تا یاد و خاطره شهدای دانشآموز و فرهنگی گرامی داشته شود.
آمادگی کامل فارس برای سال تحصیلی جدید
مدیرکل آموزش و پرورش فارس تأکید کرد: تلاش شده است سال تحصیلی جدید بدون کمبود و با آمادگی کامل آغاز شود.
او گفت: با استفاده از ظرفیت نیروهای شاغل، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و بازنشستگان علاقهمند، کمبود نیروی انسانی برطرف شده و امیدواریم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، سالی پربار و موفق برای دانشآموزان و خانوادههای استان فارس باشد.