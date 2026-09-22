مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: امسال با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، تولید چای خشک به ۲۸ هزار تن می رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ آزاده محبی - صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای چای از افزایش تولید چای خبر داد و گفت: امسال پیش بینی می شود که تولید چای خشک بدلیل شرایط مساعد اقلیمی به ۲۸ هزار تن برسد.

به گفته وی، با توجه به افزایش قیمت تمامی کالاهای سبد خانوار، سرانه مصرف چای همانند دیگر کالاها کاهش پیدا کرده است.

حسنی با بیان اینکه کمبودی در عرضه چای نداریم، افزود: امسال واردات چای به میزان کسری و نیاز کشور انجام شده به طوریکه براساس شنیده ها در ۳ ماهه نخست سال ۱۰ هزار تن چای وارد شده است.

مدیر اجرایی سندیکای چای ادامه داد: طی ماه های اخیر تعرفه گاز ۳ برابر افزایش داشته است، همچنین در خصوص برق اعلام می کنند که میزان مصرف همانند سال قبل باید باشد، درحالیکه سال قبل خشکسالی داشتیم و امسال بدلیل شرایط مساعد اقلیمی و افزایش تولید برگ سبز چای، کارخانه ها باید اقدام به تولید چای خشک کنند و الگوی مصرف چطور سال ۱۴۰۲ را مدنظر قرار نمی دهند.

وی سرانه مصرف چای را ۷۰ تا ۸۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: سالانه ۵۰ تا ۵۵ هزار تن چای وارد می شود و با احتساب تولید داخل، کسری در بازار نداریم.

حسنی گفت: طی ماه های اخیر قیمت چای خارجی بدلیل نوسان نرخ ارز افزایشی بوده، اما قیمت چای داخل نوسانی در بازار نداشته است. گفتنی است بیش از ۷۰ درصد فروش چای داخل تجاری و فله است که بسته به ارقام‌ چای بین ۱۸۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است.

برچسب ها: تولید چای ، برگ سبز چای ، قیمت چای
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