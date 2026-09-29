عضو هیئت مدیره انجمن غلات گفت: بنابر آمار سالانه ۱۲ میلیون تن گندم در کشور مصرف می شود که ۱۰ میلیون تن آن مربوط به واحدهای خبازی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا مرتضوی رئیس انجمن صنفی آردسازان و عضو هیئت مدیره انجمن غلات گفت: با توجه به کیفیت گندم های داخلی و نیاز کشور و مشکلات تامین غذا باید توجه ویژه ای به آرد و نان شود.

به گفته وی، بنابر آمار سالانه ۱۰ میلیون تن گندم مورد نیاز واحدهای خبازی است که تامین کسری حداقل ۳ میلیون تن گندم باید در دستور کار قرار بگیرد.

مرتضوی ادامه داد: گرچه گندم در سیلوها موجود است، اما رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و سایر دولتمردان باید از بازرگانی دولتی بخواهند تا هرچه سریع تر نسبت به این امر اقدام کنند.

این مقام مسئول با تاکید بر واردات گندم کیفی بیان کرد: ۳ میلیون تن گندم برای واحدهای خبازی و ۲ میلیون تن گندم صنف و صنعت باید وارد شود، گفتنی است واردات ۳ میلیون تن گندم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیاز دارد و ارز مورد نیاز گندم صنف و صنعت باید در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد.

عضو هیئت مدیره انجمن غلات با بیان اینکه سالانه ۱۲ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور است، افزود: برای تامین ذخایر استراتژیک، بازرگانی دولتی ماهانه ۶۰۰ هزار تن گندم باید وارد کند.