باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی با بیان اینکه ارزش هر بسته نوشت‌افزار نزدیک به ۲ میلیون تومان است، گفت: پیگیری‌ها برای تهیه و توزیع بیش از هزار بسته دیگر میان دانش‌آموزان نیازمند شهرستان‌های جنوبی و مناطق محروم‌تر استان نیز در حال انجام است.

وی اظهار کرد: ارزش مجموع این کمک‌ها بیش از ۲ میلیارد تومان برآورد می‌شود و بسته‌ها شامل کیف، دفتر، مداد، مداد رنگی، پاک‌کن، تراش و کیف لوازم‌التحریر است که میان دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم توزیع شده است.

وی افزود: این بسته‌ها با حمایت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان کرمان و همراهی خیرین تهیه شده و اقلام مورد نیاز نیز به‌صورت مستقیم از تولیدکنندگان خریداری شده است که این موضوع موجب کاهش هزینه‌ها نسبت به تأمین اقلام از بازار شده است.

حجت الاسلام حمیدی با تأکید بر اهمیت حمایت از تحصیل فرزندان زندانیان گفت: نبود سرپرست خانواده نباید موجب بازماندن فرزندان از تحصیل شود و باید با حمایت از این خانواده‌ها، زمینه ادامه تحصیل و پیشرفت آنان فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دانش‌آموزان تحت پوشش از فرصت تحصیل به بهترین شکل استفاده کنند، در مسیر علم‌آموزی به مدارج بالای علمی برسند، از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شوند و در آینده با دانش و توانمندی خود به جامعه و خانواده‌هایشان خدمت کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: حمایت از تحصیل و توانمندسازی فرزندان خانواده‌های زندانیان، علاوه بر کمک به آینده آنان، می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش زمینه‌های گرایش به جرم مؤثر باشد.

حمایت تحصیلی از فرزندان مددجویان ادامه دارد

سلیمانی، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان استان کرمان نیز با اشاره به برنامه‌های حمایتی این انجمن اظهار کرد: ثبت‌نام و هزینه تحصیل دانش‌آموزان تحت پوشش به‌صورت رایگان انجام می‌شود و برای افرادی که مراجعه کنند، کمک‌هزینه تحصیلی نیز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: هزینه تهیه فرم لباس مدرسه و کتب درسی مددجویان نیز پرداخت و حمایت‌های تحصیلی شامل دانشجویان خانواده‌های تحت پوشش نیز خواهد بود و شهریه آنان از این محل پرداخت می‌شود.

شایان ذکر است این مراسم با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمان، مدیرکل زندان‌های استان، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان استان و جمعی از مسئولان در زندان مرکزی کرمان برگزار شد.

دادگستری استان کرمان