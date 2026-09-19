شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان ماهدشت استان البرز را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تجمعات شبانه مردم انقلابی و همیشه در شهرستان ماهدشت استان البرز برای دویست‌ودومین شب متوالی ادامه یافت.

دراین گردهمایی حماسی، اقشار مختلف مردم؛ از زنان و مردان تا نوجوانان، جوانان، سالمندان و خانواده‌ها، در کنار یکدیگر حضور یافتند تا بر انسجام و همدلی ملت ایران تأکید کردند و حمایت خود از آرمان‌ها و منافع ملی را به نمایش گذاشتند..

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منبع: شکرالله رحمانی - محسن رخمانی - البرز