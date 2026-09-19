باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ سیدشمس‌اله موسوی فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان اندیمشک، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پاسگاه انتظامی بابک با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، اعضای یک باند ۳ نفره سارقان حرفه‌ای را شناسایی کردند.

سرهنگ موسوی ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی منسجم هر ۳ عضو این باند را دستگیر و در بازرسی‌های انجام‌شده، یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با اشاره به انتقال متهمان به مقر انتظامی بیان کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به سرقت موتورسیکلت اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستگیری سارقان پشت‌بام‌های منازل در ایذه و دزپارت

سرهنگ حشمت‌اله بستامی فرمانده انتظامی شهرستان ایذه و دزپارت گفت: با توجه به وقوع چند فقره سرقت موتور کولرگازی، لوله‌ها و اتصالات آن‌ها از روی پشت‌بام منازل شهروندان در سطح شهرستان، بررسی این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و ۲ نفر از افراد دخیل در این سرقت‌ها شناسایی شدند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از شناسایی مخفیگاه متهمان، با هماهنگی قضائی در عملیاتی هماهنگ، هر ۲ نفر را دستگیر کردند و اموال سرقتی قابل توجهی نیز از محل اختفای آنان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایذه و دزپارت اظهار داشت: متهمان پس از مواجهه با ادله و مستندات پلیس، به ۱۱ فقره سرقت در سطح حوزه اعتراف کردند.

سرهنگ بستامی در ادامه افزود: متهمان دستگیرشده برای طی مراحل قانونی پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

دستگیری سارق محدوده بازار حمیدیه با اعتراف به ۵ فقره سرقت

سرهنگ رئیس علی عبدولی فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه گفت: با برنامه‌ریزی و اجرای طرح مقابله با سرقت و فعال‌سازی گشت‌های پلیس سارق محدوده بازار شناسایی شد.

وی افزود: ماموران پلیس در یک اقدام غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند و پس از اخذ اظهارات و مواجهه حضوری، او به ۵ فقره سرقت اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقامات قضائی معرفی و روانه زندان شد

اجرای طرح امنیت محله‌محور در شوش

سرهنگ صالح مطهری‌راد فرمانده انتظامی شهرستان شوش گفت: در راستای برقراری نظم و امنیت پایدار در سطح شهرستان شوش، مرحله دیگری از طرح امنیت محله‌محور توسط کارکنان انتظامی به اجرا درآمد.

وی افزود: در این راستا ماموران پلیس ضمن هماهنگی با مرجع قضائی، هویت ۲ سارق حرفه‌ای موتورسیکلت را شناسایی کردند و طی عملیاتی غافلگیرانه، آن‌ها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شوش در ادامه، کشف ۶ دستگاه موتورسیکلت سرقتی را از دیگر نتایج اجرای این طرح عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: پلیس همواره تمام تلاش خود را برای تأمین امنیت و آسایش شهروندان به کار می‌بندد و از مردم نیز می‌خواهیم هرگونه موارد مشکوک و مجرمانه را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در اندیمشک

سرهنگ سیدشمس‌اله موسوی فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک گفت : در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و سوخت و هنگام کنترل خودروهای عبوری، ماموران انتظامی پاسگاه قلعه‌لور به یک محموله سوخت مشکوک شده و آن را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: ماموران پليس در بازرسی انجام‌شده موفق به کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق شدند.

سرهنگ موسوی با اشاره به اینکه سوخت مکشوفه فاقد مجوزهای قانونی بوده است، گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و موضوع برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت با قاچاقچیان سوخت و سرمایه‌های ملی برخورد می‌کند و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

اجرای طرح امنیت محله‌محور و دستگیری ۳۱ سارق توسط پلیس خرمشهر

سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر گفت: این طرح با حضور فعال در نقاط حساس و محله‌های پرخطر طراحی شده بود و در بازه زمانی ۱۰ روزه به نتایج چشمگیری در راستای تأمین آرامش شهروندان منجر شد.

وی با اشاره به دستاوردهای این طرح افزود: در جریان اجرای این عملیات و تلاش شبانه‌روزی همکاران انتظامی، پس از شناسایی و رصد اطلاعاتی محل‌های آلوده و جرم‌خیز و با هماهنگی قضائی، موفق شدیم ۳۱ نفر از سارقان مختلف را بازداشت کنیم.

سرهنگ رحیمی با بیان اینکه در اجرای این طرح، ۶۲ فقره سرقت مختلف کشف شدند، ادامه داد: این اقدامات در راستای پیشگیری از جرم و افزایش سطح امنیت عمومی در محله‌ها صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر با تأکید بر تداوم این طرح‌ها اعلام کرد: پلیس با بهره‌گیری از اطلاعات دقیق و حضور هوشمندانه در محل، از هرگونه اخلال در امنیت جانی و مالی شهروندان جلوگیری خواهد کرد.

دستگیری ۲ سارق منزل در حمیدیه

سرهنگ رئیس علی عبدولی فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه گفت: در پی وقوع ۲ فقره سرقت منزل در یکی از محلات شهرستان حمیدیه، پیگیری سریع موضوع برای کشف اموال مسروقه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: عوامل کلانتری با فعال‌کردن گشت‌های ویژه، سارقان را شناسایی کردند و در اقدامی غافلگیرانه هر ۲ نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به کلانتری و اخذ اظهارات، به دو فقره سرقت اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقامات قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در اندیمشک؛ کشف ۲۸ فقره سرقت

سرهنگ سیدشمس‌اله موسوی فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس امنیت شهروندان، طرح برخورد با سارقان، محکومان متواری، دارندگان سلاح غیرمجاز و مخلان نظم و امنیت در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران انتظامی در ادامه اجرای این طرح، ۱۵ دستگاه خودرو و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت را توقیف و همچنین ۴ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های انتظامی اظهار داشت: برخورد با سارقان، مجرمان و دارندگان سلاح غیرمجاز با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

منبع: پلیس خوزستان