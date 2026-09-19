باشگاه خبرنگاران جوان- مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با حضور هیئتهای مختلف از سراسر آسیا برگزار شد و در این مراسم، کاروان ورزش جمهوری اسلامی ایران با حضوری مقتدرانه و چشمگیر، توجهها را به خود جلب کرد.
در این مراسم باشکوه، پرچم ایران توسط دو تن از قهرمانان و چهرههای شاخص ورزش کشور حمل شد. زهرا کیانی، ملیپوش پرافتخار رشته ووشو، و فاضل اطراچالی، اسطوره و قهرمان بیبدیل رشته کبدی، به عنوان پرچمداران کاروان ایران در مقابل جمعیت حاضر در ورزشگاه رژه رفتند.
حضور این دو ستاره در کنار یکدیگر، نمادی از قدرت و آمادگی ورزشکاران ایرانی برای کسب مدال در این دوره از بازیها بود. کاروان ایران با حضور ترکیبی از بهترین ورزشکاران در رشتههای مختلف، تلاش میکند تا در ناگویا میراث درخشانی از موفقیتها را به ثبت برساند.