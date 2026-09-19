معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا از کشف ۶۶۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه در عملیاتی ۳ روزه در سطح کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران چوان - سرهنگ کامیار چهری معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا در تشریح نتایج طرح عملیاتی کشف وسایل نقلیه مسروقه اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای ابلاغی و با هدف پاکسازی معابر و توقفگاهها از اموال ربودهشده، عملیاتی گسترده در اواسط شهریور ماه سال جاری به مدت سه روز در تمامی استانهای کشور به طور همزمان اجرا شد.
وی افزود: جمعبندی نتایج این عملیاتِ هوشمندانه نشان میدهد که در این مدت کوتاه، در مجموع ۶۶۱ دستگاه وسیله نقلیه کشف شده است که شامل ۳۵۱ دستگاه خودرو و ۳۱۰ دستگاه موتورسیکلت میباشد.
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: این موفقیت چشمگیر، نتیجهی رصد دقیق، تحلیل دادههای فنی و اجرای دقیق طرحهای عملیاتی در نقاط حساس کشور است.
وی در ادامه ضمن هشدار ه شهروندان خاطر نشان کرد: خرید وسایل نقلیه بدون سند رسمی، با قیمتهای بسیار پایین یا از طریق واسطههای غیرمعتبر، شما را در معرض خطر قانونی قرار داده و عملاً به سارقان در فروش اموال مسروقه کمک میکند. همواره پیش از هرگونه معامله، استعلامات قانونی را از مراکز پلیس دریافت کنید.
منبع: خبرگزاری پلیس