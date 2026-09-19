باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فرزاد شعبانی در گفت‌وگو زنده تلفنی با بخش خبری ۲۰ سیمای البرز گفت: مراحل ثبت‌نام دانش‌آموزان انجام شده و تاکنون بیش از ۹۵ درصد کتاب‌های درسی نیز توزیع شده و در اختیار مدارس قرار گرفته است تا دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی با کمبود کتاب مواجه نباشند.

او با اشاره به برنامه‌های آموزش و پرورش استان برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: مراسم زنگ بازگشایی مدارس اول مهر در هنرستان ایثارگران برگزار می‌شود؛ مدرسه‌ای که با توجه به پیشینه خود و اعزام جمعی از دانش‌آموزان و نیروهای آن به جبهه‌های دفاع مقدس، یادآور رشادت‌های دوران دفاع مقدس است.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز همچنین از برگزاری زنگ جوانه‌ها و زنگ شکوفه‌ها در مدارس استان خبر داد و گفت: این برنامه ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی و متوسطه اول است که به دلیل همزمانی روز سه‌شنبه با سالروز شهادت حضرت معصومه(س)، مراسم آن روز دوشنبه برگزار خواهد شد.

وی از خانواده‌هایی که هنوز برای ثبت‌نام فرزندان خود اقدام نکرده‌اند نیز خواست هرچه سریع‌تر مراحل ثبت‌نام و دریافت کتاب‌های درسی را پیگیری کنند.

شعبانی با اشاره به مهاجرپذیر بودن استان البرز در برنامه بخش خبری ۲۰ سیمای البرز گفت: خانواده‌هایی که قصد جابه‌جایی یا مهاجرت به استان را دارند، لازم است تصمیم خود را هرچه سریع‌تر نهایی کنند تا در روند ثبت‌نام دانش‌آموزان و دریافت کتاب‌های درسی با مشکل مواجه نشوند.

شعبانی با اشاره به موالید اعلام شده در مقطع اول ابتدایی که به ۲۷ هزار نفر می رسد اظهار کرد: ۲۹ هزار دانش آموز در مقطع کلاس اول ثبت نام شده اند و پیش بینی می شود به جمعیت ۵۰۰ هزار دانش آموز در سال جاری برسیم.

وی در پایان از صدور ابلاغ نیروهای آموزش و پرورش خبر داد و افزود: همکاران فرهنگی در بخش‌های مختلف مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده هستند.