باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محمود مسعود سمیعی نژاد معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو نشست هماهنگی نمایشگاه متال اکسپو روسیه (۲۰۲۶) اظهار داشت: توانمندیهای معدنی و صنایع معدنی ایران در نمایشگاه اکسپوی ۲۰۲۶ روسیه به نمایش گذاشته میشود.
سمیعی نژاداظهار داشت: با توجه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ارتقای ارتباط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه اوراسیا، قرار شد شرکتهای معدنی و صنایع معدنی در این نمایشگاه بین المللی حضور یابند.
وی افزود: از جمله راهکارهای کم اثر کردن تحریمهای ظالمانه اروپا و غرب، توسعه تجاری با کشورهای منطقه اوراسیاست. از این رو، حضور مقتدرانه در نمایشگاه بین المللی اکسپوی روسیه فرصت مناسبی است تا روابط خود را در زمینه توسعه صنعت و معدن تقویت کنیم.
معاون وزیر صمت با ابراز امیدواری از این که با حضور شرکتهای ایرانی در نمایشگاه مذکور، دستاوردهای ارزشمند منتهی به قرارداد در زمینه فناوری و توسعه حاصل شود، تصریح کرد: تاکنون حدود ۲۸ شرکت بزرگ برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کردهاند. همچنین، برخی شرکتهای نفت و پتروشیمی و نیز ایدرو هم برای شرکت در نمایشگاه مذکور اعلام حضور کردهاند.