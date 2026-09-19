باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - ثریا هرمزی، خواهر شهیده رقیه هرمزی با حضور در برنامه «امروز البرز» با بیان خاطراتی از خواهر شهیده‌اش، از صبر و همدلی خانواده پس از شهادت ۱۵ نفر از اعضای دو خانواده در جنگ رمضان گفت.

هرمزی با بغض و اندوه از خواهرش رقیه یاد کرد و به مخاطبان سیمای البرز گفت: رقیه زنی صبور، مهربان، دلسوز و دستگیر دیگران بود و در میان اعضای خانواده جایگاه ویژه‌ای داشت.

وی به مجری برنامه امروز البرز افزود: اعضای دو خانواده که در مجموع ۱۵ نفر بودند، همواره با یکدیگر صمیمی و همراه بودند و اوقات خود را در کنار هم می‌گذراندند.

خواهر شهیده رقیه هرمزی درباره چگونگی اطلاع از این حادثه نیز گفت: صبح هجدهم فروردین، یکی از خواهرانم با من تماس گرفت و گفت هرچه با اعضای خانواده تماس می‌گیرد، کسی پاسخ نمی‌دهد. پس از آن خودم به منزل آنها رفتم و زمانی که از همسایه‌ها شنیدم تعدادی از اعضای خانواده شهید شده‌اند، متوجه عمق حادثه شدم.

هرمزی با اشاره به حضور داماد خانواده در میان شهدا گفت: همسر خواهرم از زحمتکشانی بود که برای مجموعه دفاعی کشور فعالیت می‌کرد و در جریان این حادثه، همراه با همسر، فرزندان و دیگر اعضای خانواده به شهادت رسید.

وی صبر خانواده در برابر این مصیبت را لطف الهی دانست و گفت: خداوند به پدر و مادر و اعضای خانواده صبر داده است و ما این صبر را از حضرت زینب(س) می‌دانیم.

خواهر شهیده رقیه هرمزی همچنین با اشاره به ارادت خانواده به حضرت ابوالفضل العباس(ع) اظهار کرد: به لطف خدا و حضرت ابوالفضل(ع)، صبری بر قلب خانواده جاری شده است که توانسته‌ایم این شرایط سخت را تحمل کنیم.

گفتنی است، این گفت‌وگو در برنامه «امروز البرز» و در چارچوب بخش ویژه معرفی ظرفیت‌ها و جلوه‌های ایثار و مقاومت مردم آذربایجان شرقی پخش شد.