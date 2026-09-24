رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: در حال حاضر گوشت قرمز به صورت منجمد وارد می‌شود به طوریکه هر کیلو گوشت گوساله وارداتی با نرخ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: در حال حاضر گوشت قرمز به صورت منجمد وارد می شود به طوریکه هر کیلو گوشت گوساله وارداتی با نرخ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و گوشت گوسفندی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عرضه می شود.

وی با بیان اینکه مشکلی در واردات گوشت قرمز نداریم، افزود: بخش عمده گوشت وارداتی منجمد مورد نیاز کشور از مرزهای زمینی و کامیونی وارد می شد و در زمان جنگ ۱۴ هزار تن گوشت منجمد وارد کشور شده است و این روند کماکان ادامه دارد.

پوریان ادامه داد: طبق آمارها سالانه بین یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور مصرف می شود.

رئیس شورای تامین کنندگان دام افزود: افزایش تولید علوفه‌ های داخلی به‌ ویژه یونجه وابستگی صنعت دام به نهاده‌ های وارداتی کاهش یافته و همین امر ثبات نسبی در تولید ایجاد کرده است به طوریکه شاهد شکل‌ گیری زنجیره‌ های تولیدی هستیم.

به گفته وی، قیمت کنونی هر کیلو بره نر گوسفندی زنده حدود ۶۸۰ هزار تومان،  گوساله زنده در محدوده ۵۷۵ هزار تومان، و گاومیش نیز در حدود ۵۵۰ هزار تومان است.

رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: اکنون واردات گوشت قرمز در حال انجام است و تعطیلی در این بخش وجود ندارد، هرچند تولید داخلی و قیمت های موجود به گونه‌ای است که ممکن است واردات صرفه اقتصادی نداشته باشد، حجم آن نسبت به گذشته کاهش یافته است.

برچسب ها: تولید گوشت قرمز ، واردات گوشت ، قیمت گوشت
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