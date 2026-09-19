باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علی میثاقی با حضور در برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به مهاجرت نیروهای متخصص از البرز به تهران اظهار کرد: بخش مهمی از این جابه‌جایی به تفاوت فرصت‌های اقتصادی و درآمدی بازمی‌گردد و برای کاهش آن باید اقتصاد هوش مصنوعی در استان شکل بگیرد.

وی در برنامه زنده رادیویی رهیافت افزود: اگر ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی استان به سمت استفاده از هوش مصنوعی هدایت شود، زمینه فعالیت نیروهای متخصص در داخل البرز نیز افزایش پیدا می‌کند.

در ادامه، نایب رئیس نظام صنفی رایانه‌ای استان البرز با اشاره به ثبت‌نام ۱۲ هزار و ۸۰۰ آزادکار در استان گفت: این آمار نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه نیروی انسانی جوان و متخصص در البرز است.

میثاقی فرد به مجری رادیو البرز افزود: بسیاری از نیروهای ساکن کرج برای اشتغال به تهران رفت‌وآمد می‌کنند که این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه و زمان، بر ترافیک مسیر کرج ـ تهران نیز تأثیر می‌گذارد.

وی با اشاره به تجربه فعالیت نیروهای ساکن کرج در شرکت‌های تهران ادامه داد: ایجاد فرصت‌های شغلی و اقتصادی مناسب در البرز می‌تواند زمینه فعالیت این نیروها در استان و استفاده بهتر از ظرفیت جوانان و متخصصان را فراهم کند.

میثاقی فرد با اشاره به تجربه خود از فعالیت نیروهای ساکن کرج در شرکت‌های تهران گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی و اقتصادی در البرز می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت نیروی انسانی استان و کاهش رفت‌وآمدهای روزانه به تهران را فراهم کند.