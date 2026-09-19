منابع پزشکی از شهادت سه فلسطینی دیگر در حملات و تیراندازی نیرو‌های اسرائیلی در نوار غزه خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سه فلسطینی از جمله پسر منیر البرش، مدیرکل وزارت بهداشت غزه روز شنبه در حملات و تیراندازی نیرو‌های اسرائیلی در نوار غزه شهید شدند.

یک منبع پزشکی به خبرگزاری آناتولی گفت بصیر البرش در حمله‌ای که او را در محله الزهرا در غرب اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه هدف قرار داد، شهید شد.

این منبع افزود یک فلسطینی دیگر نیز در حمله پهپادی اسرائیل به محله شجاعیه در شرق شهر غزه جان باخت. همچنین یک دختر فلسطینی بر اثر جراحاتی که پیش‌تر در تیراندازی نیرو‌های اسرائیلی در شمال اردوگاه نصیرات در مرکز غزه متحمل شده بود، جان خود را از دست داد.

همزمان، شاهدان از تیراندازی متناوب خودرو‌های نظامی اسرائیل در شرق اردوگاه جبالیا خبر دادند، هرچند گزارشی از زخمی شدن افراد در این تیراندازی منتشر نشده است.

نیرو‌های اسرائیلی همچنین در منطقه الشاکوش در جنوب‌غرب خان‌یونس تیراندازی کردند و پهپاد‌های اسرائیلی نیز این منطقه را هدف بمباران قرار دادند. شاهدان از تیراندازی شدید بالگرد‌های اسرائیلی در جنوب منطقه المواسی در غرب خان‌یونس و مناطق مجاور رفح نیز خبر دادند.

بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز اجرای توافق آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، نقض این توافق از سوی اسرائیل به شهادت یک‌هزار و ۳۸۶ فلسطینی و زخمی شدن ۴ هزار و ۷۸۴ نفر دیگر منجر شده است.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرده است از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، نزدیک به ۷۴ هزار فلسطینی در حملات اسرائیل شهید و بیش از ۱۷۴ هزار نفر زخمی شده‌اند. به گفته این وزارتخانه، حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های غیرنظامی نوار غزه نیز در جریان جنگ تخریب شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: شهدای غزه ، رژیم صهیونیستی
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