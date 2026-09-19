مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: کشاورزی و محیط زیست دو هدف متعارض نیستند و می‌توان با استفاده از روش‌های نوین آبیاری و کشت محصولات کم‌آب‌بر، ضمن تداوم فعالیت‌های کشاورزی، از منابع طبیعی و دریاچه ارومیه نیز حفاظت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در ، پنل تخصصی «کم‌آبی، کشاورزی و انگور» در نهمین جشنواره انگور ارومیه با اشاره به اهمیت کشاورزی پایدار و ضرورت حفاظت از منابع آب و خاک اظهار کرد: بخش عمده مصرف آب استان در حوزه کشاورزی است؛ بنابراین باید با بازنگری در شیوه‌های موجود و استفاده از روش‌های نوین آبیاری، میزان مصرف آب کاهش و بهره‌وری افزایش یابد.

وی با اشاره به افزایش قابل توجه اراضی کشاورزی در آذربایجان غربی، به‌ویژه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، افزود: گسترش اراضی کشاورزی موجب شده بخشی از منابع آبی که می‌توانست به‌عنوان حقابه دریاچه ارومیه اختصاص یابد، وارد بخش کشاورزی شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ادامه داد: با وجود سطح زیرکشت فعلی، باید از طریق بهره‌گیری از الگوهای نوین آبیاری، افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت کشت محصولات کم‌آب‌بر، مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی را به‌طور جدی دنبال کنیم تا ضمن تداوم فعالیت‌های کشاورزی، از منابع طبیعی و محیط زیست نیز حفاظت شود.

جباری تأکید کرد: کشاورزی در مقابل دریاچه ارومیه نیست؛ ما باید تلاش کنیم کشاورزی را در کنار دریاچه حفظ کنیم. توسعه پایدار به این معناست که نیازهای جامعه امروز تأمین شود، اما در این مسیر محیط زیست آسیب نبیند.

وی یادآور شد: سازمان حفاظت محیط زیست طی سال‌های گذشته طرح کشاورزی پایدار و معیشت مکمل را در روستاهای حاشیه دریاچه ارومیه اجرا کرده و این طرح به نتایج قابل توجهی دست یافته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی افزود: تجربه‌های حاصل از اجرای این طرح می‌تواند توسعه یابد و با بهره‌گیری از روش‌های نوین، زمینه حرکت به سوی کشاورزی مدرن، پایدار و مبتنی بر کشت محصولات کم‌آب‌بر را فراهم کند.

جباری در پایان گفت: مدیریت صحیح منابع آب، اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری، از الزامات تداوم کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و حفاظت از محیط زیست منطقه است.

برچسب ها: احیا دریاچه ارومیه ، آبیاری نوین
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