باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه «نبرد هرمز» به عنوان یک مجموعه تاریخی، به واقعه آزادسازی جزیره هرمز از اشغال پرتغالیها در قرن ۱۶ میلادی میپردازد. این اثر که هماکنون در مرحله تولید قرار دارد، در ۲۶ قسمت ۱۵ دقیقهای و با بهرهگیری از تکنیک سهبعدی ساخته میشود.
بازخوانی تاریخ با نگاهی به امروز
محور اصلی این مجموعه، روایت بیش از یک قرن حضور استعمارگرانه پرتغالیها در جزیره هرمز و ظلم فرماندهان بیگانه به مردم بومی است. داستان با ورود شاهعباس صفوی و فرمان او به سردار نامدار ایرانی، «امامقلیخان»، برای آزادسازی سواحل جنوبی ایران وارد فاز تازهای از مبارزه میشود. شخصیت محوری داستان، نوجوانی ۱۳ ساله به نام «هرمز» است که در مسیر پرفراز و نشیبِ رویارویی با اشغالگران، نقشی اثرگذار و قهرمانانه ایفا میکند.
نکته قابلتوجه در این اثر، بازنمایی هوشمندانه شباهتهای ناخواسته میان حوادث تاریخی قرن ۱۶ میلادی و چالشهای امروز کشور است. سازندگان این انیمیشن با ایجاد پیوند میان این دو مقطع تاریخی، سعی کردهاند روحیه «جانفدایی» و ایستادگی ملی را به تصویر بکشند.
از قایقهای تندرو تا محاصره اقتصادی؛ شباهتهای تاریخی
امیر کساوندی، تهیهکننده و کارگردان این مجموعه، با اشاره به تطبیقهای تاریخی «نبرد هرمز» میگوید: «تلاش شده است تا وضعیت سیاسی و اجتماعی آن دوران به گونهای به تصویر کشیده شود که مخاطب امروز، پیوندی میان مقاومت مردم در آن عصر و شرایط کنونی کشورمان احساس کند.»
وی افزود: «برای نمونه در قسمت دهم، شخصیت «عامر» در پایان نامهای که به امامقلیخان مینویسد، خود را “جانفدا” خطاب میکند؛ واژهای که تداعیگر مفاهیم مقاومت در دوران معاصر است. همچنین در قسمتهای ۲۵ و ۲۶، شاهد تشکیل بسیج مردمی تحت فرماندهی افسری کردستانی به نام «کامیار» هستیم که مدافعان خلیجفارس را از سراسر ایران برای مقابله با اشغالگران گرد هم میآورد.
این مجموعه همچنین با الهام از تاکتیکهای نظامی، به بهرهگیری از کشتیهای توپدار کوچک توسط نیروهای بومی اشاره دارد که عرصه را بر ناوگان دریایی اشغالگران تنگ میکند؛ صحنهای که یادآور توانمندیهای قایقهای تندرو در نبردهای دریایی امروز است. علاوه بر این، موضوع «محاصره اقتصادی» و هدف قرار دادن معیشت مردم و کشتیهای ماهیگیری توسط اشغالگران برای شکستن مقاومت ملت ایران، از دیگر وجوه اشتراک روایت تاریخی «نبرد هرمز» با دشمنیهای امروز قدرتهای استکباری علیه ایران است.
مجموعه پویانمایی «نبرد هرمز» تلاش دارد با تلفیق درام تاریخی و واقعیتهای امروز، اثری ماندگار از غیرت و ایستادگی ایرانیان در صیانت از مرزهای آبی کشور به تصویر بکشد.
لازم به ذکر است که ایدهپردازی و پژوهشهای بنیادین این مجموعه توسط احمد مهدوی صورت گرفته است.»
منبع:مرکز کودک و نوجوان سیما