آندرانیک تیموریان از جمع کادر فنی تیم ملی فوتبال جدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- با آغاز اردو‌های جدید تیم ملی فوتبال برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به میزبانی عربستان تغییراتی هر چند نامحسوس در تیم ملی فوتبال مشاهده می‌شود.



پیش از این در زمان تصمیم گیری فدراسیون فوتبال در مورد تمدید قرارداد قلعه نویی گفته ده بود که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خواستار تغییر و تقویت کادر فنی است و شاید در ابتدا شواهد نشان می‌داد که قلعه نویی در این مسئله کوتاه نمی‌آید، اما خبر جدایی آندو تیموریان از کادر فنی تیم ملی نشان می‌دهد شروط هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در حال اجرا شدن است.

باید دید قلعه نویی برای تقویت کادر فنی چه تصمیمی در آینده خواهد گرفت.