باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - نصیری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر گفت:شهرستان بابلسر با برخورداری از ۱۶ هزار و ۲۳۳ هکتار اراضی شالیزاری، یکی از مناطق مهم تولید برنج در استان مازندران به شمار میرود و بررسیهای منطقهای نشان میدهد عملیات برداشت کشت اول برنج در این شهرستان به پایان رسیده است.
او افزود:بر اساس برآوردهای انجامشده، مجموع تولید شلتوک برنج شهرستان ۹۳ هزار تن بوده که از این میزان، حدود ۶۳ هزار تن به ارقام محلی از جمله طارم، طارم هاشمی، طارم مازند، بینام و سایر ارقام بومی اختصاص دارد و حدود ۳۰ هزار تن نیز مربوط به ارقام پرمحصول همچون شیرودی، فجر، ندا و سایر ارقام مشابه است.
نصیری، با اشاره به ظرفیت بالای شالیزارهای این شهرستان، گفت: تولید بیش از ۹۰ هزار تن شلتوک در کشت اول، نشاندهنده توانمندی کشاورزان بابلسری در تولید محصول راهبردی برنج و نقش مهم این شهرستان در تأمین بخشی از نیاز غذایی کشور است.
او افزود: تداوم تولید پایدار برنج نیازمند بهرهگیری از دانش و تجربه کشاورزان، استفاده هدفمند از نهادهها، توسعه روشهای نوین تولید و مدیریت صحیح منابع آب و خاک است که میتواند به افزایش بهرهوری و تقویت زنجیره تولید برنج در سالهای آینده منجر شود.
نصیری گفت: حمایت از شالیکاران و ارتقای بهرهوری در واحد سطح، در کنار توجه به کیفیت محصول، از محورهای مهم در مسیر تقویت تولید داخلی و پایداری امنیت غذایی به شمار میرود.