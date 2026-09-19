باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - با اعلام رضایت خانواده جانبخش شادروان فیصل سعیدی ۴۱ ساله اهل سلماس کلیه های وی اهدا و نجات بخش زندگی دو بیمار نیازمند پیوند گردید.

این اقدام ارزشمند، فرصتی دوباره برای زندگی بیماران نیازمند فراهم کرد و جلوه‌ای ماندگار از ایثار، نوع‌دوستی و بخشندگی را به نمایش گذاشت؛ تصمیمی بزرگ که در اوج اندوه، پیام‌آور امید و زندگی برای دیگران شد.

طی این عمل خداپسندانه دکتر محمد امین ولی زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی نیز برای تسکین تالمات روحی خانواده این جانبخش پیام تسلیتی ارسال و از اقدام ارزشمند آنان تقدیر کرد.