باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به دبیری محدثه پیرهادی، شامگاه جمعه ۲۷ شهریورماه با حضور جمعی از سینماگران، مدیران فرهنگی و فیلمسازان در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد و برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد سینمایی معرفی شدند.

مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، محمد معتمدی، محمدرضا خردمندان، احمدرضا معتمدی، بهروز افخمی، احمد ابوالقاسمی، کاظم دانشی، مریم اسمی‌خانی، انسیه شاه‌حسینی، محمدحسین فرح‌بخش، محمد احسانی، لیلی عاج، محمدحسین لطیفی و جمعی از سینماگران و فیلمسازان در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

این مراسم با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و در ادامه کلیپی درباره نگاه رهبر شهید انقلاب به سینمای ایران و همچنین تیزر پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ برای حاضران به نمایش درآمد.

محدثه پیرهادی، دبیر پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰، در سخنانی با اشاره به شعار این دوره گفت: «شعار امسال جشنواره، مصرعی از مولانا بود: تو یکی نه‌ای، هزاری؛ تو چراغ خود برافروز.»

وی با اشاره به حضور فیلمسازان جوان در این دوره اظهار کرد: «همنشینی با سینماگران جوانی که برای ایران فیلم ساختند و امیدوار به آینده بودند بسیار دلنشین بود و از همه آنها ممنونم. فارغ از اینکه امشب چه کسی برنده جایزه شود، همه شما برنده‌اید؛ چراکه نگاهی امیدوار داشتید و برای ایران فیلم ساختید.»

پس از سخنان دبیر جشنواره، محمد معتمدی به اجرای موسیقی پرداخت و در ادامه برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی شدند.

حمایت از تولید؛ برای نخستین بار در جشنواره

بخش حمایت از تولید برای نخستین بار در این دوره از جشنواره برگزار شد و داوری آن را مجید مولایی، سید مازیار هاشمی، وحید پناهلو، احمد مرادپور و حسین مهکام بر عهده داشتند.

در این بخش، فیلمنامه‌های «دو زن» نوشته علی ملک‌شاهی، «زنگم را بزن» نوشته مازیار تهرانی و «۰۰۹۸» (دو صفر نود و هشت) نوشته مهدیه جعفری به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند.

همچنین برای فیلمنامه‌های «قهرمان» نوشته محمدرضا اعتقادی و «ترامپف» نوشته رضا حمیدی‌مطلق دیپلم افتخار اهدا شد.

برگزیدگان بخش ملی «نبرد برای آینده»

در بخش ملی با عنوان «نبرد برای آینده»، جایزه بهترین فیلم هوش مصنوعی به «خط قرمز» ساخته محمدرضا دهقان رسید.

در بخش مستند، هیئت داوران هیچ اثری را شایسته دریافت جایزه ندانستند و دیپلم افتخار این بخش به «حفره» ساخته ابراهیم مرادی اهدا شد.

در بخش انیمیشن نیز هیئت داوران ضمن تقدیر از «وطن» به کارگردانی حسنا عجمی، اثری را شایسته دریافت جایزه ندانستند.

در بخش داستانی، «دزدگیر» ساخته سید علیرضا زارعی دیپلم افتخار دریافت کرد و جایزه بهترین فیلم به «سلام به ملکه» ساخته احمد حیدریان رسید.

پس از معرفی برگزیدگان این بخش، فیلم «سلام به ملکه» برای حاضران به نمایش درآمد.

در ادامه، ویدا موسوی با اجرای بخش‌هایی از نمایش «ضربان» روی صحنه رفت؛ نمایشی که به گفته او روایتی واقعی از تجربه شخصی‌اش در جریان جنگ و از دست دادن فرزندش بر اثر موج انفجار بود.

پس از این اجرا، بخش‌هایی از آثار برگزیده برای حاضران نمایش داده شد.

برگزیدگان بخش بین‌الملل «نبرد برای کودکان جهان»

در بخش بین‌الملل با عنوان «نبرد برای کودکان جهان»، در بخش هوش مصنوعی، دیپلم افتخار به «زخمه» ساخته سیدمحسن مهاجری و جایزه بهترین فیلم به «قول بابا» ساخته امیرحسین ملک‌زاده رسید.

در بخش انیمیشن، «نامرئی» ساخته رضا حمیدی‌مطلق دیپلم افتخار گرفت و «رد آبی» به کارگردانی فهیمه قائدی به عنوان بهترین فیلم معرفی شد.

در بخش مستند، هیئت داوران اثری را شایسته دریافت جایزه ندانستند.

در بخش داستانی نیز دیپلم افتخار به «ما لم یحدث» ساخته بتول جونی رسید، «بیتورا» ساخته محمد صالحی جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کرد و جایزه بهترین فیلم به «شاهد» ساخته حمید قائمی‌مهر رسید.

در ادامه مراسم، علیرضا پوراستاد به اجرای موسیقی پرداخت و پس از آن کلیپی در گرامیداشت اکبر عبدی برای حاضران پخش شد.

معرفی برگزیدگان بخش ویژه «نبرد برای وطن»

در بخش ویژه جشنواره با عنوان «نبرد برای وطن»، هیئت داوران در بخش هوش مصنوعی هیچ اثری را شایسته دریافت جایزه ندانستند.

در بخش پویانمایی، «دا» به کارگردانی زینب زمانیان جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد.

در بخش مستند، «قابلمه‌ها» ساخته حمید زارع یزدی دیپلم افتخار گرفت و «اونکه تتو داره» ساخته مسعود دهنوی به عنوان بهترین فیلم معرفی شد.

در بخش داستانی نیز «جان بابا» ساخته جلال محبی و «شیفت اضافه» ساخته امیر مظلومی هر دو جایزه بهترین فیلم را دریافت کردند و جایزه ویژه هیئت داوران به «پاپا بندری» ساخته بهمن رضایی رسید.

«بادبادک»؛ بخش تازه جشنواره برای کودکان

بخش «بادبادک» نیز از بخش‌های تازه این دوره از جشنواره بود که با هدف توجه به آثار مرتبط با کودکان برگزار شد.

در پایان مراسم، جایزه ویژه «بادبادک» به فیلم «مهر گاززده» ساخته علی صالحی اهدا شد. این جایزه با حضور رائد فریدزاده، محمدمهدی دادمان، حجت‌الاسلام محمد قمی و حمیدرضا جعفریان به صاحب اثر اهدا شد.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به دبیری محدثه پیرهادی از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد. این جشنواره طی ۱۵ دوره فعالیت خود میزبان بیش از ۲۳ هزار فیلم و بیش از ۱۱ هزار فیلمساز و استعداد بوده است.