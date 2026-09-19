فصل جدید برنامه «سیاه و سفید» با تمرکز بر مسائل ژئوپلیتیکی و اجتماعی روز جهان و مشارکت فعال جوانان و دانشجویان از شبکه هیسپان تی‌وی پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل پنجم برنامه «سیاه و سفید» به‌تهیه‌کنندگی بئاتریس میشل و با اجرای ادواردو آرتس روی آنتن شبکه اسپانیایی‌زبان معاونت برون‌مرزی رسانه ملی می‌رود. این برنامه بررسی هفتگی مهم‌ترین تحولات ژئوپلیتیکی و سیاسی–اجتماعی جهان با نگاهی صریح، انتقادی و غیرنسبی‌گرا را در دستور کار دارد.

به‌گفته مدیرکل تولید شبکه هیسپان تی‌وی، تحلیل عمیق، مستند و دست‌اول مسائل جهانی از منظر عدالت‌خواهانه، همراه با گفت‌و‌گو و تعامل نسل جوان محور اصلی برنامه «سیاه و سفید» است.

فهیمه اسماعیل‌پور، مدیرکل تولید شبکه هیسپان تی‌وی، ادامه داد: نقش جوانان در فهم و تحلیل مسائل جهانی، ارتقای آگاهی سیاسی و اجتماعی نسل دانشجو و تقویت نگاه انتقادی و مسئولانه به تحولات بین‌المللی، ازجمله دیگر اهداف ساخت برنامه «سیاه و سفید» است.

مدیرکل تولید شبکه هیسپان تی‌وی تأکید کرد: «سیاه و سفید» برنامه‌ای تحلیلی، عمیق و جذاب با مشارکت فعال جوانان برای بررسی مسائل جهانی از نگاه انتقادی است. تداوم برنامه و ساخت فصل پنجم آن به‌دلیل استقبال و ارتباط مؤثر جوانان آمریکای لاتین با تحلیل‌های ادواردو آرتس شکل گرفته است. گفت‌و‌گو با تحلیلگران و ترکیب فضای آموزشی، تحلیلی و صمیمی از شاخصه‌های برنامه است.

اسماعیل‌پور درباره جامعه مخاطبان هدف برنامه «سیاه و سفید» تصریح کرد: مخاطبان هدف این برنامه، جوانان ۱۴ تا ۲۵ ساله به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان شهر‌های بزرگ در آمریکای لاتین و جوامع اسپانیایی‌زبان هستند. این جوانان به مسائل ملی و بین‌المللی، عدالت اجتماعی و تحلیل‌های انتقادی علاقه دارند. آنها کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام و تیک‌تاک، و جویای محتوای تحلیلی معتبر و قابل‌اعتمادند و برنامه تلاش می‌کند گفت‌و‌گو‌هایی مؤثر برای جلب توجه آنان ترتیب دهد.

او با تأکید بر جریان‌سازی رسانه‌ای جهانی در موضوعات راهبردی افزود: حضور فعال و واقعی جوانان در استودیو و روند تولید محتوا موجب افزایش اعتماد، هم‌ذات‌پنداری و مشارکت واقعی مخاطب جوان می‌شود و برنامه را از قالب‌های کلیشه‌ای تحلیلی متمایز می‌کند.

به‌گفته اسماعیل‌پور، فصل پنجم برنامه «سیاه و سفید» ۱۶ قسمت دارد و در سانتیاگوی شیلی تولید می‌شود.

منبع: شبکه هیسپان تی‌وی

برچسب ها: شبکه هسپیان تی وی ، برنامه تلویزیونی
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