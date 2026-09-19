باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نصب کتیبه‌های ولادت امام حسن عسکری علیه السلام در حرم رضوی + فیلم

همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت امام حسن عسکری علیه‌السلام، کتیبه‌های ویژه این مناسبت در بخش‌های مختلف حرم مطهر رضوی نصب و فضای حرم برای برگزاری مراسم این ایام آماده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کتیبه‌های مناسبتی با مضامین مرتبط با ولادت امام حسن عسکری علیه‌السلام در صحن‌ها و رواق‌های حرم مطهر رضوی نصب شده و جلوه‌ای ویژه به فضای حرم بخشیده است.

مطالب مرتبط
نصب کتیبه‌های ولادت امام حسن عسکری علیه السلام در حرم رضوی + فیلم
young journalists club

غبارروبی ضریح مطهر رضوی در سالروز آغاز امامت امام زمان (عج) + فیلم

نصب کتیبه‌های ولادت امام حسن عسکری علیه السلام در حرم رضوی + فیلم
young journalists club

برپایی چهارمین نمایشگاه ایران‌نوشت در جوار حرم رضوی + فیلم

نصب کتیبه‌های ولادت امام حسن عسکری علیه السلام در حرم رضوی + فیلم
young journalists club

تصاویر تایم‌لپس از لحظه حضور عاشقان رهبر شهید در اطراف مزار ایشان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بحران شدید گازوئیل در آمریکا؛ گازوئیل در چند ایالت نایاب شد! + فیلم
۲۳۷

بحران شدید گازوئیل در آمریکا؛ گازوئیل در چند ایالت نایاب شد! + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
اصلِ حفظ برتری نظامی اسرائیل برای آمریکا اولویت است + فیلم
۲۰۸

اصلِ حفظ برتری نظامی اسرائیل برای آمریکا اولویت است + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
افرادی که مبتلا به استدلال هیجانی هستند این ویژگی‌ها را دارند + فیلم
۲۰۵

افرادی که مبتلا به استدلال هیجانی هستند این ویژگی‌ها را دارند + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم
۲۰۰

بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم
۱۹۹

راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha