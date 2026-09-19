باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهم‌نامه همکاری فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران و انجمن کریکت کشور با هدف توسعه و ترویج رشته کریکت در دانشگاه‌ها و ارتقای سطح فعالیت‌های ورزشی دانشجویان به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه به امضای دکتر رضا نوری، رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و مهدی مسکنی، رئیس انجمن کریکت جمهوری اسلامی ایران رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، طرفین در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی، توسعه ورزش کریکت در دانشگاه‌ها، استعدادیابی و شناسایی دانشجویان مستعد، برگزاری مسابقات قهرمانی دانشگاه‌های کشور و حمایت از توسعه کریکت بانوان همکاری خواهند کرد.

همچنین تشکیل انجمن کریکت دانشجویی، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و همکاری در برگزاری رویداد‌های ملی و بین‌المللی از دیگر محور‌های این تفاهم‌نامه است.