باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علی قایدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در رادیو اقتصاد درباره آخرین وضعیت اجرای طرح «آشیان» اظهار کرد: هدف‌گذاری این طرح، تأمین مسکن برای ۱۰ هزار زوج جوان است و تاکنون نزدیک به ۶ هزار واحد مسکونی در استان‌های مختلف بر اساس ثبت‌نام‌های انجام‌شده تأمین شده است.

قایدی درباره روند اجرای طرح و علت سرعت پایین‌تر آن نسبت به انتظارها گفت: یکی از عوامل مهم، ضرورت تأمین واحدهایی با شرایط مناسب از نظر موقعیت، قیمت و دسترسی است.

وی افزود: واحدهای خالی موجود در شهرها الزاماً برای اجرای این طرح مناسب نیستند و بخش قابل توجهی از واحدهای خالی در مناطق گران‌تر و شمالی شهرها قرار دارند؛ در حالی که هدف طرح، تأمین مسکن در مناطق متوسط و با قیمت مناسب‌تر است.

تمرکز بر زوج‌های جوان کم‌درآمد

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به گروه هدف طرح «آشیان» گفت: در مرحله نخست، گروه‌های مشخصی از متقاضیان مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ از جمله زوج‌های جوانی که حداکثر پنج سال از ازدواج آنها گذشته و در گروه‌های درآمدی یک تا شش قرار دارند.

قایدی تأکید کرد: محدود کردن گروه هدف در مرحله نخست با هدف مدیریت بهتر طرح و حرکت مرحله‌ای آن انجام شده و واحدهای تأمین‌شده در شهرهای مختلف، در مجموع پوشش مناسبی برای متقاضیان واجد شرایط ایجاد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه شرایط بازار مسکن در شهرهای مختلف یکسان نیست، گفت: اجرای طرح به صورت مرحله‌به‌مرحله دنبال می‌شود، زیرا هر شهر شرایط و ظرفیت خاص خود را دارد.

قایدی افزود: در برخی شهرها واحدهای تأمین‌شده تقریباً متناسب با تعداد متقاضیان است، اما در صورت گسترش جامعه هدف، طبیعتاً نیاز به واحدهای بیشتری وجود خواهد داشت و با توجه به محدودیت منابع، اجرای مرحله‌ای طرح ضروری است.

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در حوزه تأمین مسکن گفت: در چند دهه گذشته تمرکز سیاست‌های مسکن در ایران بیشتر بر مسکن ملکی بوده است، در حالی که این الگو برای خانوارهای کم‌درآمد به دلیل ناتوانی در تأمین آورده مالی، همواره نتیجه مطلوبی نداشته است ،در بسیاری از کشورها، در کنار مسکن ملکی، موضوع مسکن استیجاری عمومی نیز مورد توجه قرار گرفته و این رویکرد می‌تواند برای گروه‌های کم‌درآمد مورد استفاده قرار گیرد.

قایدی همچنین بر اهمیت توجه همزمان به محل سکونت و دسترسی به امکانات شهری تأکید کرد و گفت: صرف ساخت و واگذاری واحد مسکونی برای حل مسئله مسکن کافی نیست و دسترسی به امکانات و خدمات نیز اهمیت دارد.

وی افزود: یکی از محورهای مورد توجه در برنامه‌ریزی‌های مسکن، استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده و نوسازی این مناطق است تا ضمن تأمین مسکن، موضوع نوسازی شهری نیز دنبال شود، استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده می‌تواند به اجرای همزمان برنامه‌های نوسازی و تأمین مسکن ملکی کمک کند.