باشگاه خبرنگاران جوان -هم‌زمان با روز ملی شعر و ادب فارسی، طی آیینی در بنیاد شهریار در تبریز، از چهار چهرۀ برتر برگزیده چهارمین دورۀ اعطای «نشان فردوسی» تجلیل شد.

برگزیدگان این دوره به ترتیب الفبا عبارتند از: نوشین تاجداری، در گوینده رادیو اقتصاد؛ علی زارعان، تهیه‌کنندۀ تلویزیون؛ (تهیه‌کننده سرزمین شعر) مرتضی طوسی، گوینده، مجری و شاعر از صدای و سیمای مرکزآذربایجان شرقی و فاطمه عظیمی‌فرد، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات.

مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی سازمان صداوسیما «نشان فردوسی» را به‌صورت فصلی به فعالانی اعطا می‌کند که نقشی اثرگذار در رعایت معیارها، درست‌گویی و ترویج ادبیات فاخر فارسی در برنامه‌های رسانه ملی داشته‌اند.

این مراسم با حضور دکتر علی اصغر شعردوست، دکتر علیرضا قزوه، دکتر صدیقی، دکتر محمدزاده، رضا عبداللهی، یدالله گودرزی، علی اصغر حمیدفر، سعیده حسین‌جانی، لیلا حسین نیا، و شاعران و میهمانانی از تبریز و تهران برگزار شد. سخنرانان درباره جایگاه فردوسی و شهریار در شعر ایران سخن گفتند و شاعران سروده‌های خود را درباره فردوسی و شهریار خواندند.