سرپرست وزارت دفاع به نقش شهید شمخانی در پیروزی انقلاب، دوران جنگ تحمیلی، پیشرفت صنعت دفاعی و اتخاذ تصمیمات راهبردی در حوزه‌های مختلف اشاره کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید مجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در منزل دریاسالار علی شمخانی دبیر شهید شورای دفاع، با خانواده وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

سردار ابن‌الرضا در این دیدار، شجاعت، خلاقیت، ابتکار و سرباز ولایت بودن را از ویژگی‌های شهید شمخانی دانست و گفت: تفکر راهبردی این شهید در حوزه نظامی و نگاه بلندمدت او به آینده، در تقویت بنیه دفاعی کشور نقش محوری داشته است.

سرپرست وزارت دفاع به نقش شهید شمخانی در پیروزی انقلاب، دوران جنگ تحمیلی، پیشرفت صنعت دفاعی و اتخاذ تصمیمات راهبردی در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و با اشاره به تفکر راهبردی وی، اظهار کرد: این مسیر پس از آن نیز در شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع تداوم یافت و امروز ثمرات و دستاوردهای حاصل از مجاهدت‌های این شهید در تقویت توان دفاعی کشور در برابر دشمنان، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، به‌وضوح قابل مشاهده است.
 
در این دیدار که حجت‌الاسلام آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سردار رضا طلایی‌نیک سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز حضور داشتند، لوح سپاس مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، از سوی سرپرست وزارت دفاع به همسر شهید شمخانی اهدا شد.
برچسب ها: دریادار شمخانی ، قدرت نظامی ایران
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نظرات کاربران
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در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ابوذر کرمی
۰۲:۱۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۵
روح آقاجانم رهبرم شاد.همراه با سرداران شهید شاد😭🖤🌹🖤
۷
۳
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