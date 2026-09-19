باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید مجید ابنالرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در منزل دریاسالار علی شمخانی دبیر شهید شورای دفاع، با خانواده وی دیدار و گفتوگو کرد.
سردار ابنالرضا در این دیدار، شجاعت، خلاقیت، ابتکار و سرباز ولایت بودن را از ویژگیهای شهید شمخانی دانست و گفت: تفکر راهبردی این شهید در حوزه نظامی و نگاه بلندمدت او به آینده، در تقویت بنیه دفاعی کشور نقش محوری داشته است.
سرپرست وزارت دفاع به نقش شهید شمخانی در پیروزی انقلاب، دوران جنگ تحمیلی، پیشرفت صنعت دفاعی و اتخاذ تصمیمات راهبردی در حوزههای مختلف اشاره کرد و با اشاره به تفکر راهبردی وی، اظهار کرد: این مسیر پس از آن نیز در شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع تداوم یافت و امروز ثمرات و دستاوردهای حاصل از مجاهدتهای این شهید در تقویت توان دفاعی کشور در برابر دشمنان، بهویژه آمریکا و اسرائیل، بهوضوح قابل مشاهده است.
در این دیدار که حجتالاسلام آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سردار رضا طلایینیک سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز حضور داشتند، لوح سپاس مسعود پزشکیان رئیسجمهوری، از سوی سرپرست وزارت دفاع به همسر شهید شمخانی اهدا شد.