باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور، با بیان اینکه دمای هوای کشور در حال حاضر از میانگینهای بلندمدت فراتر رفته است، اظهار داشت: وقوع الگوهای اقلیمی کنونی، روند افزایش دما را تقویت و تشدید کرده است که بر این اساس، انتظار میرود تابستان گرمی را پیش رو داشته باشیم.
وی در خصوص چشمانداز بارشها در نیمه دوم سال گفت: با توجه به تداوم افزایش دما که تمامی فصول، از جمله پاییز و زمستان را تحت تأثیر قرار میدهد، پیشبینی میشود سهم بارشهای برف در کشور کاهش یابد و بارشها عمدتاً به صورت باران باشد.
تاجبخش در عین حال تصریح کرد: این به معنای عدم وقوع بارش برف یا فقدان سرمای هوا در تمامی بازههای زمانی نیست؛ بلکه بسته به نوع سامانههای بارشی که وارد کشور میشود، ممکن است در بازههای زمانی کوتاه و چندروزه، شاهد بارش برف و کاهش دما در برخی مناطق باشیم.
رئیس سازمان هواشناسی کشور در پایان تأکید کرد که الگوی کلی بارشها، علیرغم احتمال بروز ناپایداریهای مقطعی در زمستان، با تغییر اقلیم و افزایش میانگین دما، بیشتر به سمت بارشهای مایع (باران) متمایل خواهد بود.