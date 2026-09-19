باشگاه خبرنگاران جوان، معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت:۳۰ شهریورماه جشن شکوفهها با حضور ۳۴ هزار نوآموز پایه اول در مدارس روستاها و شهرهای استان برگزار میشود و معلمان پایه اول تلاش کردهاند فضای شاد و مناسبی برای ورود دانشآموزان به مدرسه فراهم کنند.
حوریه حاجیزاده افزود: همچنین بیش از ۲۵۰ هزار دانشآموز دوره ابتدایی استان هرمزگان برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده ورود به مدارس هستند.
وی گفت: همه مدارس برای استقبال از دانشآموزان در آمادگی کامل هستند و تیمهای نظارتی نیز چندین نوبت به صورت میدانی از مدارس بازدید کرده و وضعیت آنها را از نزدیک مورد بررسی قرار دادهاند.
حاجی زاده افزود: نواقص مدارس و مواردی که نیازمند بازسازی و کمک بوده، احصا شده و روند برطرف کردن این نواقص در حال انجام است.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش هرمزگان، گفت: امروز ۲۸ شهریورماه نیز مانور بازگشایی با حضور دانشآموزان برگزار میشود و تیمهای استانی شامل کارشناسان و معاونان ادارهکل به سراسر استان اعزام میشوند تا آمادگی مدارس را بار دیگر از نزدیک رصد کنند.
حاجیزاده همچنین با اشاره به ظرفیت پلتفرم شاد، گفت: پلتفرم شاد بهروزرسانی و ارتقا پیدا کرده و قابلیت برگزاری کلاسهای تعاملی در آن ایجاد شده است.
وی افزود: پروژه مهر از خردادماه فعالیت خود را آغاز کرده و در قالب این پروژه حماسه همدلی شکل گرفته است، بهگونهای که والدین، دهیاران، مدیران مدارس و شوراهای اسلامی شهر و روستا در آمادهسازی مدارس مشارکت داشتهاند تا فضای امن و آرامی برای دانشآموزان فراهم شود.
حاجیزاده، افزود: حدود چهار هزار دانشآموز اتباع مجاز در سامانه ثبتنام قطعی شدهاند و والدین آنها میتوانند با مراجعه به مدارس و ارائه مدارک مجاز ثبتنام قطعی فرزندان خود را انجام دهند.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: دانشآموزانی که سابقه مدرسه رفتن نداشته یا بازمانده از تحصیل هستند، علاوه بر حمایتهای اقتصادی از خانوادهها از حمایتهای آموزشی نیز برخوردار میشوند تا نبود آنها در مدرسه جبران شود و ثبتنامشان بدون وقفه صورت میگیرد.
حاجیزاده درباره دوره پیشدبستانی نیز، گفت: پیشدبستانیها غیردولتی هستند و در صورت مراجعه به مدارس دولتی نیز این دوره دولتی نیست و هزینه دارد و شهریهها نیز به صورت سامانهای و بر اساس خدمات ارائهشده مشخص میشود.
وی با بیان اینکه پیشدبستانی اجباری نیست، اما الزام آموزشی دارد، افزود: توصیه ما این است که خانوادهها کودکان پنجساله خود را در کودکستانها ثبتنام کنند، زیرا کودکانی که این دوره را میگذرانند و کودکانی که آن را طی نمیکنند، هنگام حضور در یک کلاس ممکن است از نظر آموزشی تفاوت داشته باشند.