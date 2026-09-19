رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، برخورد با مراکز آموزشی غیرمجاز را از محور‌های مهم فعالیت سازمان عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد محمودزاده در نشست تخصصی با رؤسای مشارکت‌های مردمی استان‌ها و مدیران و همکاران سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای سال تحصیلی جدید، افزود: کارکرد اصلی نظام تعلیم و تربیت در تعامل مستقیم و چهره‌به‌چهره معلم و دانش‌آموز محقق می‌شود و تمامی تلاش‌ها باید معطوف به برگزاری حضوری کلاس‌های درس باشد.

وی اجرای دقیق پروژه مهر را از اولویت‌های مدارس و مراکز غیردولتی دانست و بر برنامه‌ریزی علمی، استفاده از آمار ، اطلاعات و ارائه نقشه راه برای اجرای برنامه‌های توانمندسازی نیروی انسانی تأکید کرد.

محمودزاده با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت نیروی انسانی، خواستار استفاده از ظرفیت حوزه‌های تخصصی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، شورای عالی قرآن، ستاد اقامه نماز و سایر نهادهای مرتبط برای برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی معلمان و کادر مدارس غیردولتی شد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی همچنین بر اجرای دقیق برنامه‌های پروژه مهر و ارائه گزارش‌های تحلیلی از سوی استان‌ها تأکید کرد و گفت: ارزیابی عملکرد استان‌ها در این حوزه، بر اساس میزان دقت در اجرای برنامه‌ها و ارائه گزارش‌های مستند و زمان‌بندی‌شده انجام خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی و توجه به هویت بصری، فضاسازی تربیتی و معنوی، برگزاری برنامه‌های فرهنگی و قرآنی و رعایت الزامات مربوط به محیط مدارس تأکید کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین تقویت بنیه رفاهی و معیشتی معلمان و کادر آموزشی مدارس غیردولتی را از الزامات مدیریت این مدارس دانست و بر ضرورت توجه به رفاه و انگیزه نیروی انسانی تأکید کرد.

محمودزاده مقابله با مراکز آموزشی غیرمجاز را از دیگر محورهای مهم فعالیت سازمان عنوان کرد و خواستار شناسایی و رصد این مراکز و گزارش موارد مغایر با قوانین به مراجع ذی‌صلاح شد.

منبع: آموزش و پرورش

برچسب ها: آموزش حضوری ، آغاز سال تحصیلی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
آموزش در امنیت اولویت است.
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